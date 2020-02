26/02/2020 a las 06:00

Tres casos activos de coronavirus, todos de ciudadanos italianos, fueron detectados este martes en España, pero todos son "importados", como los calificó el ministro de Sanidad, Salvador Illa. España sigue sin ser un foco de coronavirus porque no hay "acreditada" ninguna transmisión en territorio nacional, insistieron durante todo el día las autoridades sanitarias, que descartaron decenas de casos sospechosos que finalmente eran simples catarros o, a lo sumo, los habituales procesos gripales. Al positivo del médico italiano de 69 años que provocó la cuarentena en un hotel de Tenerife se sumó el de su esposa, que no había presentado síntomas antes. Luego el de otra mujer de la misma nacionalidad y 36 años, residente en Barcelona y que viajó recientemente al norte del país transalpino. Los dos últimos casos conocidos fueron el de un hombre en Villareal (Castellón), del que se desconoce su relación con el brote italiano.y un joven de 24 años y que viajó al norte de Italia y que se convertía a última hroa de este martes en e ha convertido en el primer caso de coronavirus confirmado en la Comunidad de Madrid.

La mujer de Barcelona, que estuvo entre el 12 y el 22 de febrero en Italia, y el hombre de Castellón son los dos primeros pacientes con el virus en la península, tras los casos del matrimonio italiano de Tenerife y dos más que se dieron a principios de mes en Canarias y Mallorca y ya fueron dados de alta. España suma así media docena de contagios diagnosticados, cuatro de ellos tras el fuerte repunte en Italia.

El hecho de que la mujer residente en Barcelona se haya movido durante 48 horas por un núcleo tan poblado como la ciudad condal antes de ir al hospital llevó a que las autoridades sanitarias de la Generalitat activaran un protocolo para confinar en sus domicilios durante 14 días a las 25 personas con las que ha tenido contacto directo la paciente.

La situación más complicada, no obstante, se vive en Tenerife. Las autoridades sanitarias ordenaron poner en cuarentena al millar largo de huéspedes del hotel H10 de Costa Adeje Palace, en Tenerife, donde hasta el lunes estaba alojado el médico italiano. Efectivos de las fuerzas de seguridad controlaron desde la madrugada de ayer las entradas y salidas a este macrocomplejo turístico al sur de la isla para evitar que ninguno de los huéspedes o trabajadores pudieran abandonar las instalaciones, donde, en principio, van a estar recluidos durante catorce días, de acuerdo con las órdenes de los servicios sanitarios.

El médico que dio positivo procede de Lombardía, una de las regiones italianas más afectadas por el brote, y comenzó a sentirse mal la tarde del domingo, con fiebre muy elevada, por lo que acudió hacia las 13:00 horas del lunes al Hospital Quironsalud Costa Adeje, donde se le hizo una primera prueba, que fue la que reveló tener anticuerpos del virus.

El paciente fue entonces trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria de la capital tinerfeña, donde fue aislado y sometido al preceptivo segundo análisis sobre el coronavirus, cuyas muestras fueron remitidas al Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III de Madrid. Al centro de La Calendaria fue llevada la mujer del médico para someterla a aislamiento ante el temor, luego confirmado, de que podía estar también contagiada.

Los planes de las autoridades sanitarias canarias, según el protocolo, son comenzar un seguimiento exhaustivo de los huéspedes del hotel, especialmente su temperatura. Si alguno de los residentes en el H1O, que pueden seguir manteniendo contacto entre ellos aunque están confinados en sus habitaciones, hubiera resultado infectado sería trasladado al hospital de Candelaria, ya sí en aislamiento.



UNA SEMANA

Los especialistas han tomado la decisión de ordenar el confinamiento en cuarentena de los huéspedes dado el largo tiempo que el médico llevaba pernoctando en el hotel donde se registró, acompañado de su mujer, hace una semana. Hasta ahora en España se habían registrado otros dos episodios de coronavirus: un turista alemán en la isla canaria de La Gomera y un británico residente en Mallorca. Ambos se infectaron fuera del país y se recuperaron de la enfermedad en España sin problemas.

Las autoridades sanitarias de la Generalitat valenciana pusieron el foco en algunos hinchas valencianistas que viajaron a Milán al encuentro entre el Atalanta y su equipo, a los que se recomendó que se queden en su domicilio tras presentar algunos posibles síntomas compatibles con el coronavirus. Dos están en aislamiento en el hospital doctor Peset de Valencia y otro en el hospital de la Plana de Castellón.

En las últimas horas se han descartado decenas de casos sospechosos en Asturias, Barcelona, Madrid, Murcia, Salamanca, Málaga, Vizcaya, Valladolid o Ávila, entre otras muchas zonas. Según explican fuentes sanitarias, la crisis en Italia ha hecho que se disparen las consultas e ingresos. De hecho, solo en la Comunidad de Madrid ha habido más de 200 casos negativos desde el inicio del brote.

PRIMERAS MEDIDAS DEL GOBIERNO ANTE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

El Ejecutivo central, tras la reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), decidió recomendar no viajar a las cuatro regiones italianas más afectadas por los contagios, Lombardía, Véneto, Piamonte y Emilia Romagna, según informó el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

El Ejecutivo central, tras los encuentros mantenidos con los diferentes especialistas, además de esas cuatro áreas de Italia y de China, donde se originó la epidemia, amplió las "zonas de riesgo" a Corea del Sur, Japón, Singapur e Irán. El Gobierno obviamente también recomendó no desplazarse a esos cinco países, aunque en ningún caso es una prohibición, insistió el ministro de Sanidad, que consideró la medida de "sentido común", al tiempo que pidió que no se viaje a esas áreas "si no es imprescindible". Esas zonas de riesgo serán revisadas diariamente de acuerdo con el nuevo protocolo que fue distribuido a las comunidades autónomas.

Illa también se refirió a los millares de españoles que se encuentran, bien residiendo bien de viaje, en el norte de Italia. El ministro pidió a esos españoles que sigan las indicaciones de las autoridades locales.

Igualmente, el nuevo protocolo establece que todas las personas que presenten síntomas gripales y que hayan estado en Italia y el resto de países de riesgo en las últimas dos semanas serán consideradas "casos a estudiar", por lo que deberán contactar con los centros médicos, preferiblemente por teléfono, y someterse a las pruebas indicadas.

También serán considerados casos de estudio las personas que, sin haber estado en esas zonas de riesgo, hayan tenido un "contacto estrecho" con infectados. El protocolo fija que ese "contacto estrecho" es haber estado al cuidado de uno de los enfermos, haber estado a menos de dos metros de un caso probable o confirmado o haber viajado a una distancia de dos asientos de un posible infectado por Covid-19.

Además, todos los pacientes que tengan afecciones respiratorias aguda de origen (etiología) desconocido serán sometidos a la prueba del coronavirus para evitar que sigan en los hospitales sin aislamiento y con la posibilidad de contagiar a otros enfermos. Las nuevas normas apuntan a que serán sometidos a la prueba enfermos con cuadros como son neumonía, síndrome de distrés respiratorio o ingreso en la UCI.

.

Selección DN+