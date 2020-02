Actualizada 26/02/2020 a las 13:52

Navarra ha creado una comisión interdepartamental ante la expansión del coronavirus. El objetivo común, según apuntó la consejera de Salud, Santos Induráin, es que ante un problema de salud pública con un escenario cambiante poder ofrecer la mejor respuesta para garantizar los cuidados a los ciudadanos. En este sentido, Induráin quiso lanzar un "mensaje de confianza" a la ciudadanía. "Tenemos una epidemia con un virus que no nos es desconocido. Todos los profesionales del Servicio Navarro de Salud están preparados", aseguró. Una situación que aplicó tanto al momento actual como ante la eventual posibilidad de que aparezcan casos positivos.

Induráin informó también que, tras la reunión del Consejo Interterritorial que tuvo lugar este martes en Madrid, hay una nueva definición de casos sospechosos para su investigación. Así, a la existencia de síntomas se añade el antecedente de haber viajado a las zonas donde hay focos. En concreto, toda China, Corea del Sur, Irán, Japón y Singapur así como las regiones del norte de Italia donde se ha declarado un brote de la enfermedad. En este sentido, Induráin recalcó que el objetivo es la detección precoz de posibles casos y el estudio de sus contactos.

La consejera transmitió la recomendación del Ministerio de Sanidad de "no viajar" a estas zonas, si bien no se prohíbe. La directora del Instituto de Salud Pública, Mª Ángeles Nuin, junto con el director de Salud, Carlos Artundo, y el jefe de Epidemiología de Salud Pública, Aurelio Barricarte, destacaron que el 44% de los casos detectados en las últimas 24 horas no se han declarado en China. Nuin apuntó que, de cara a la detección precoz, se van a realizar "más pruebas" ya que los criterios para realizarlas son menos exigentes.

Esta tarde responsables de Salud y Educación van a mantener una reunión con los padres de los alumnos del Instituto Navarro Villoslada que se encuentran de viaje de estudios en Italia para trasladarles toda la información y resolver dudas. No obstante, adelantó que no se van a tomar medidas de control en los puntos de llegada ni será preciso que sigan una cuarentena.

