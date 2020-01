Actualizada 23/01/2020 a las 17:32

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha asegurado este jueves que "nada ha cambiado" tras la resolución del Tribunal Supremo y ha remarcado que sigue siendo diputado del Parlament y president.



"Nada ha cambiado y no daremos marcha atrás", ha remarcado Torra, que ha subrayado: "Soy diputado y presidente de Cataluña porque así lo decidió la ciudadanía y porque así lo votó el Parlament".



En una comparecencia en Girona, donde visita los estragos de la borrasca Gloria, Torra ha reaccionado así a la decisión del TS de mantener la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirarle el acta de diputado autonómico.



En una breve declaración en la delegación del Govern en Girona, Torra ha recordado que el pasado 4 de enero el Parlament le ratificó como president en un pleno extraordinario celebrado tras la decisión de la JEC.



"Soy diputado y presidente de Cataluña porque así lo decidió la ciudadanía y porque así lo votó el Parlament, primero en la investidura y ratificándolo después el 4 de enero", ha expresado.



Además, ha remarcado que la Mesa que preside Roger Torrent ratificó la decisión del pleno de no aceptar la inhabilitación de la JEC, por lo que ha remachado: "Nada ha cambiado y no daremos marcha atrás".

