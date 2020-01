Podemos afirma que no hay malestar por las cuatro vicepresidencias

Actualizada 10/01/2020 a las 09:48

La portavoz de Unidas Podemos-IU-Madrid En Pie en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, ha asegurado que no hay malestar en su formación morada porque el nuevo Gobierno tenga cuatro vicepresidencias y ha remarcado que lo más importante es el acuerdo programático, las políticas, para revertir "los recortes" y "los efectos del saqueo de la corrupción".



"Después de tantísimo tiempo diciéndonos que no se podía y haciendo lo imposible porque no se pudiese, hemos demostrado que sí que se podía. Creo que lo importante es que hay muchísima gente que se sentía huérfana de Gobierno que por fin va a tener uno que le represente", ha defendido en una entrevista en 'TVE'.



Entre las políticas prioritarias que cree que se deben poner en marcha están la mejora del sistema de atención a la dependencia, las leyes de protección ante la violencia machista o la regulación de los precios del alquiler. Serra ha subrayado que para ello es "fundamental" que hayan unos presupuestos.



"GUERRACIVILISMO" DE LA DERECHA



Según ha dicho la portavoz 'morada', la labor en el Ejecutivo se hará "frente al clima que trata de instalar la derecha de pasado, de guerracivilismo". A su parecer, estos partidos van a intentar hacer una oposición "muy dura" pero no solo institucional sino que van a intentar "crispar la calle", como se ha visto "en los debates de investidura donde han tratado de amedrentar", de ir hacia "el recorte de la libertad de expresión" y el "autoritarismo que recuerda a hace 40 años".



"La derecha tiene mucho miedo a que se pongan en marcha las políticas que hemos acordado con el PSOE, que tiene por objetivo recortar privilegios a los amigos del PP y a los que siempre se han beneficiado de sus políticas con las privatizaciones de los servicios públicos. Frente a eso nosotros tenemos que tener muchísima calma y defender más la libertad de expresión", ha sostenido.

Selección DN+