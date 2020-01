Ayuso afirma que "nadie" ha muerto por la contaminación

Actualizada 02/01/2020 a las 09:08

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmó este miércoles que "nadie ha muerto" por la contaminación en Madrid y también señaló que no es "real la alarma de salud pública", ya que se están "haciendo las cosas correctamente". El controvertido mensaje, realizado durante una entrevista en la Cadena Ser, tuvo una gran repercusión y recibió respuesta por parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que recordó a Ayuso que un estudio internacional "confirma la relación entre la contaminación y el riesgo de mortalidad" y aportó, a través de Twitter, enlaces a una serie de artículos científicos en dicha línea.

Mira los efectos que provoca la contaminación atmosférica en tu cuerpo v @EPGraficos pic.twitter.com/oiAkcQ38rZ — CSIC (@CSIC) January 1, 2020

La afirmación contrasta con otras realizadas por la presidenta madrileña durante la última Cumbre del Clima, celebrada en la capital a principios del pasado mes de diciembre, en la que aseguró que trabajaría para que la defensa del planeta no se quede "en una moda, unos días, en unos gestos".

Sí reconoció, en cambio, la necesidad de "atajar la contaminación poco a poco", y defendió que en Madrid se está "haciendo lo correcto para buscar ciudades cada vez más verdes y limpias".

Ayuso también culpó al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de tener que prorrogar los Presupuestos en la Comunidad de Madrid. "No nos ha reunido nunca y no nos ha llamado a Moncloa. No sabemos el dinero que se nos adeuda ni cuándo se nos va a devolver. Esto ha supuesto un parón en la parte presupuestaria. Pero nada más", añadió.

Por último, la presidenta regional hizo un balance de los primeros meses de su gobierno de coalición con Ciudadanos confesando que "fue difícil al principio" pero ahora "los resultados son enormes".



