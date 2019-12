La alta tensión en las últimas horas prorroga el final de la Cumbre del Clima

15/12/2019 a las 06:00

Australia quiere una cuota especial para despachar su carbono; Arabia Saudí pide que se incluyan cláusulas relativas al uso del suelo; China, India, Japón y Brasil miran hacia otro lado cuando deben fijar posición sobre medidas y objetivos concretos para reducir emisiones; un bloque de países en desarrollo solicitan que las transferencias de dinero tengan fecha de inicio, España insiste en la cuestión de género... Durante toda la noche los equipos negociadores trabajaron y recogieron las opiniones de las partes, asegura el coordinador de la Presidencia de la COP25, Andrés Landerretche, mientras las delegaciones continúan (hasta el cierre de esta edición) negociando una declaración final que satisfaga a todas las partes.

De estas reuniones salió a primera hora un segundo borrador que se distribuyó entre los países. Un texto de trabajo muy distinto al primero: se duplicaban los puntos y los objetivos languidecían. Corea del Sur mostró estupefacción por las añadiduras que alargaban más de un folio el documento. Noruega, Suiza, Singapur, Colombia... a primera hora de ayer un coro de países criticaban la pérdida de ambición en alcanzar los objetivos.

Una estrategia para evadir el tema de la descarbonización se repetía de un lado a otro de la sala: la ambición no concierne a un solo aspecto, el de las emisiones de dióxido de carbono, sino a todos: mitigación, adaptación, transferencias tecnológicas. El "paquete completo" que defienden algunas regiones.

Además el nuevo documento enviado por Carolina Schmidt, presidenta de la COP25, quien prefirió no hacer declaraciones este sábado, no incluía ningún apartado sobre el mercado de carbono y el artículo 6 del Acuerdo de París. Para facilitar el consenso al menos de una parte de lo que está en juego se decidió abrir una línea de consultas paralela, que probablemente se prorrogue más allá de Madrid. Era la hora de actuar, pero el reloj se atrasa. "Esta declaración no es suficiente y no reconocerlo es simplemente inaceptable", dijo Colombia.

MUDANZA A GLASGOW

Durante el plenario de las nueve de la mañana, los representantes de varias naciones mostraron absoluta decepción con la ausencia de planteamientos relativos no sólo a la descarbonización de la economía, sino también a otras medidas para mitigar el impacto climático y, sobre todo, para la "adaptación". Es decir, el reparto de fondos para emergencias y proyectos a medio plazo.

Aunque la deliberación final y pública se retrasaba de dos en dos horas, la Presidencia de la COP no prevé suspender la conferencia sin llegar a un acuerdo, asegura Landerretche. En medio de la creciente tensión y las posiciones antagónicas, no aparecía ese nuevo documento "bastante despejado". "El mundo está mirando", decía Noruega. Pero su mundo no parece ser el mismo de China. O de Estados Unidos, que en su intervención pidió borrar de un plumazo tres apartados.

Las esperanzas se pierden en Madrid y se mudan a Glasgow, cuando la COP26 se celebre en noviembre de 2020. "¿Podremos avanzar hacia la meta del 1,5 grados en Glasgow?", preguntó Noruega. ¿Ha fracasado laCOP25? "Aún no ha acabado y no podemos anticipar un juicio hasta el documento final", dice Landerretche con "moderado optimismo".

