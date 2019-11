Sánchez: "Esta vez, sí o sí, vamos a conseguir un gobierno progresista"

Actualizada 11/11/2019 a las 00:23

El PSOE ha ganado las elecciones generales de este domingo con 120 escaños, pero ha fracasado con la repetición electoral ya que se ha estancado en porcentaje de votos y ha retrocedido tres escaños con el 99,95 por ciento escrutado. El resultado del resto de las fuerzas políticas no ayuda a que sume ni el bloque de la izquierda y ni el de la derecha para gobernar y además, ha propiciado que se acentúe el bloqueo. Así las cosas, las únicas salidas para formar gobierno son dos: o que Pedro Sánchez alcance un acuerdo con el PP o que pacte con Podemos y los independentistas.



El claro triunfador de la jornada ha sido el partido de Santiago Abascal, que ha pasado de 24 a 52 escaños en parte, a costa de Ciudadanos, que se ha desplomado y solo ha obtenido 10 escaños frente a los 57 de abril. El Partido Popular es otro de los ganadores de la jornada, al sumar 22 escaños a los 66 que tenía. Mientras que Unidas Podemos ha perdido 7 parlamentarios pero ha aguantado a pesar de la división con Más País. Quien gana terreno en el nuevo Parlamento son los partidos nacionalistas, que pasan de 32 a 36 escaños.



La expectativa que tenía el PSOE de mejorar sus resultados con una repetición electoral se fue difuminando desde que se convocaron los comicios y se ha constatado el fracaso que ha supuesto para Pedro Sánchez la repetición electoral.



No ha sumado ningún escaño más y sin embargo, ha perdido tres diputados --en Madrid, Cantabria y Ceuta, este último en favor de VOX-- y más de 770.000 votos, mientras que también retrocede, aunque menos, el porcentaje de apoyos, de 28,67 a 28 por ciento. Así, los socialistas contarán con 120 escaños frente a los 123 logrados el pasado 28 de abril.



Por el contrario, el triunfador de la jornada ha sido VOX, que ha cumplido con el pronóstico que le daban muchas encuestas, aunque alguna llegó a vaticinar hasta 60 escaños para este partido. Finalmente, Vox sumará 52 diputados y será la tercera fuerza política en el Parlamento, tras lograr situarse como primera fuerza en la Región de Murcia y en Ceuta. Y como tercera en Aragón, Castilla La Mancha, Castilla León, Madrid, Valencia y Extremadura.



VOX GANA CASI UN MILLÓN DE VOTOS



El partido de Santiago Abascal ha sumado casi 950.000 votos a los 2,68 millones que logró en abril, ganando casi un 5 por ciento más de apoyos para situarse en el 15,09 por ciento.



Parte de esta victoria ha sido a costa de Ciudadanos, que se ha desplomado al perder 47 diputados y quedarse tan solo con 10. Más de dos millones y medio de españoles han dejado de confiar en el partido de Albert Rivera de los 4,155 millones que le votaron hace seis meses. De hecho, se ha quedado sin representación en la mayor parte de las regiones y tan solo tendrá diputados de cuatro comunidades autónomas: Andalucía, Cataluña, Madrid y Valencia.



El partido naranja queda así en una posición complicada por que ahora ya no sumaría con el PSOE para poder desbloquear la situación, como sí habría ocurrido tras el 28 de abril, ni tampoco con los partidos de la derecha, PP y Vox. Ello, a pesar de que el líder naranja ha anunciado durante la campaña su disposición a pactar con quien obtuviera más escaños para facilitar la formación de gobierno.



El Partido Popular, por su parte, ha logrado subir 22 escaños, al pasar de los 66 diputados que obtuvo el pasado 28 de abril a 87 parlamentarios. No obstante, este crecimiento es mucho menor del que auguraban sus dirigentes y más discreto que el que habían pronosticado los sondeos, que llegaron a vaticinar más de 100 escaños.



El empuje de VOX ha frenado la subida del partido de Pablo Casado. Los 'populares' han sumado casi 640.000 apoyos a los que ya tenían y se sitúan por encima de los 5 millones de votantes que le dan 88 escaños, 35 más que VOX. Pero esta recuperación de apoyos del PP se queda muy lejos de los 3,7 millones de votos que los 'populares' perdieron en los comicios de abril.



Unidas Podemos es otro de los partidos que ha sufrido un retroceso en el día de hoy, aunque ha aguantado a pesar de tener como competidor a Mas País, nacido de la costilla del partido 'morado' y liderado por Íñigo Errejón. Pablo Iglesias ha conseguido aunar un total de 35 escaños, de los que 26 son de Unidas Podemos; 7 los aporta EnComunPodem y 2 proceden de Podemos-EU en Galicia.



Pero Unidas Podemos como tal, pierde siete escaños --ya que tenía 33 y pasa a 26-- y más de medio millón de votos. Sin embargo, Errejón no ha logrado capitalizar la pérdida que ha tenido el partido 'morado' y la división ha perjudicado a ambos partidos. Así, Más País solo ha conseguido entrar en el Congreso con dos diputados, tras lograr el apoyo de 326.000 electores.



LOS INDEPENDENTISTAS GANAN 4 ESCAÑOS



Por el contrario, los partidos independentistas han ganado terreno en el nuevo Congreso y contribuyen así a que se acentúe el bloqueo, salvo que Pedro Sánchez opte por contar con ellos para su investidura.



De hecho, el partido independentista catalán más radical, la CUP, entra en el Parlamento con 2 escaños. El PNV gana uno y pasa a tener 7; Bildu sube otro y contará con 5 diputados; JxCat suma uno más y tendrá 8; vuelve el BNG con un representante y solo ERC pierde 2 y pasa de 15 a 13. En total, estos partidos suman 36 escaños, frente a los 32 que lograron el pasado 28 de abril.



Estos resultados se completan con los de los partidos provinciales y regionalistas: el diputado conseguido por Teruel Existe, que será una de las nuevas formaciones de la Carrera de San Jerónimo; los dos escaños de Navarra Suma --la coalición de UPN, PP y Ciudadanos en Navarra--; el del Partido Regionalista de Cantabria; el de Mes Compromís y los dos de Coalición Canaria.



Pero el puzle que dejan los comicios generales del día de hoy encona más el bloqueo para la formación de gobierno. El bloque de la izquierda, en el que estarían PSOE, Unidas Podemos y Más País, suman 157 escaños. Mientras que el bloque de las derechas, compuesto por PP, Ciudadanos y Vox son 150 parlamentarios. Ambos bloques se quedan muy lejos de los 176 escaños que serían necesarios para que saliera adelante una investidura en el Parlamento.



Así las cosas, las opciones de Pedro Sánchez serían dos. Por un lado, lograr un acuerdo con el Partido Popular en una gran coalición o para que éste partido permitiera gobernar al PSOE. Sin embargo, Pablo Casado ha reiterado durante la campaña electoral su intención de no facilitar un gobierno de Sánchez.



La otra opción sería un acuerdo del PSOE con Podemos y Más País, pero este necesitaría de los apoyos de los partidos independentistas. Si lograran el apoyo del PNV, que ha cosechado 7 escaños y el del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), el único que le apoyó en la última investidura fallida, serían 165 escaños.



Esto dejaría en manos de los 13 escaños de los independentistas de ERC una formación de gobierno. Pero tanto Gabriel Rufián, el cabeza de lista al Congreso, como Pere Aragonés, vicepresidente de la Generalitat, ya han dejado claro que ese apoyo no sería gratuito. Y su propuesta es la formación de una mesa de partidos en la que se negocie sin vetos y sin apriorismos una independencia que consideran "irreversible".

