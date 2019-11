Casado: "La pelota está en el tejado de Sánchez"

Actualizada 11/11/2019 a las 00:15

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha asegurado este domingo que el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, ha "fracasado" porque convocó las elecciones para lograr más escaños y no lo ha conseguido. Además, no ha cerrado la puerta a dar un paso al frente si el candidato socialista no desbloquea la situación.



En una comparecencia en el exterior de la sede, ante un centenar de personas y junto a los principales cargos del partido, ha destacado que los intereses, los programas y los planteamientos del PP son "incompatibles" con los de Sánchez, aunque también ha dejado claro que el partido "ejercerá su responsabilidad y su alternativa".



De esta manera, ha dejado abierta su postura, tras constatar que su partido ha tenido un "buen resultado", con 21 escaños más que el 28A, pero España ha tenido uno malo para su "gobernabilidad y su futuro" y ha asegurado que Sánchez ha sido "el gran derrotado" de esta jornada, al quedar con tres escaños menos.



Fuentes del partido han insistido posteriormente que el PP no contempla la abstención para facilitar la investidura de Sánchez, al igual que ha sostenido Casado durante toda la campaña.



"Sánchez ha perdido su referéndum, los españoles le han hecho una moción de censura", ha afirmado Casado, quien cree que ahora el PSOE debería "pensar y valorar su futuro".



Y ante una gobernabilidad que ve más difícil, ha reiterado que el PP va a "ejercer el liderazgo que los españoles le han dado" como fuerza "moderada y tranquila" y será "muy exigente" con los socialistas.



A Sánchez le ha advertido que ahora "va a tener mucho más complicado" formar Gobierno, pero también le ha dicho que España "no puede esperar más, no puede seguir rehén de sus intereses partidistas y electoralistas", por lo que le ha instado a actuar cuanto antes.



Casado ha puesto en valor la mejora de su resultados electorales para concluir que el partido está "fuerte" y que "siempre resurge" cuando alguien intenta sustituirlo y piensa que está en un mal momento, y lo hará en función "de lo que España necesita" y "a partir de mañana mismo".



Para el líder del PP el partido ha estado "a la altura" en esta repetición electoral porque, en apenas seis meses, ha recuperado un 33 por ciento de sus escaños; ha sumado más de 600.000 votos; y ha ganado 21 diputados en el Congreso y 24 senadores.



El PP es la "alternativa" al Gobierno de izquierdas que no tendrá ningún problema en "volver a pactar con los independentistas", según Casado.

