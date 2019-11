Abascal celebra con sus seguidores la "gesta" de Vox

Actualizada 10/11/2019 a las 23:44

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha celebrado este domingo la "gesta política" lograda por su partido en las elecciones generales de este 10 de noviembre, que cree que contribuye al "perfeccionamiento de la democracia" y consolida "una alternativa patriótica y social" en España.



Abascal ha compartido con los centenares de seguidores congregados frente a la sede de Vox el resultado obtenido en las urnas, que le concede 52 escaños en el Congreso y casi un millón más de votos que en los comicios de hace tan solo seis meses.



"A los tres millones y medio de españoles que han confiado en nosotros les decimos que no les defraudaremos y no daremos un paso atrás", ha garantizado acompañado por el núcleo duro del partido: Javier Ortega-Smith, Iván Espinosa de los Monteros, Rocío Monasterio y Jorge Buxadé.



En cualquier caso, Abascal ha llamado a "no regodearse" en la "euforia" y ha explicado que, más allá de la alegría por el ascenso de Vox, su sensación es de "preocupación" tanto por la gobernabilidad del país como por la victoria en las urnas del PSOE.



El líder de Vox ha recordado el ascenso del partido en tan solo un año, pasando de no tener sitio en las Cortes Generales a ser tercera fuerza parlamentaria. "La gesta política más fulgurante y rápida de la democracia española", ha definido Abascal ante sus seguidores, que le han respondido coreando el conocido 'A por ellos, oe' y con gritos de 'presidente, presidente'. "Todavía no, va a haber que trabajar mucho más", ha bromeado el líder del partido.



Con esta representación, ha avanzado que el partido no dudará en recurrir ante el Tribunal Constitucional "todas las leyes liberticidas y anticonstitucionales" que los demás partidos "dejan pasar", además de defender las que han sido sus principales ideas de campaña: combate de la inmigración ilegal, supresión de las autonomías, "concordia frente a odios del pasado" o restauración del orden constitucional en Cataluña.



CAMBIO POLÍTICO Y CULTURAL



Abascal cree que Vox no solo ha logrado "alterar el mapa político" español sino protagonizar "un cambio político y cultural" con el que "abrir debates prohibidos". "Hemos contribuido al perfeccionamiento de la democracia española. Hoy el Congreso no solo es más plural sino que presenta de forma más real y fidedigna lo que piensa el pueblo español", ha esgrimido.



En este punto, ha repasado una a una de las provincias en las que Vox ha logrado representación, aunque ha garantizado que sus 52 diputados representarán en el Congreso "a toda la nación". "Estamos satisfechos porque hemos consolidado una alternativa patriótica y social de unidad nacional", ha insistido.



Sin embargo, ha reiterado que no deben "regodearse en la euforia" porque tienen sobre sus hombros "la responsabilidad histórica" de construir "un futuro mejor para generaciones de españoles". Y para ello ha tendido la mano a los ciudadanos que aún votan a partidos de izquierda. "Vox también les incluye a ellos", ha ofrecido insistiendo en "la responsabilidad histórica de construir una verdadera oposición al consenso progre".



OBJETIVO, GANAR LAS ELECCIONES



Abascal cree que Vox puede mirar al futuro "con más optimismo" pero "sin euforia" porque se mantiene la "preocupación" por la gobernabilidad de España, además de la "incertidumbre" sobre la respuesta que dará el Estado al desafío independentista de Cataluña.



Además, cree que España es "una gran patria" que merece "toda la ambición" de Vox, por lo que su objetivo seguirá siendo "ganar las elecciones. "Lo intentaremos dentro de cuatro años o cuando seamos convocados de nuevo a las urnas, pero nunca detendremos nuestra voluntad de construir una mayoría patriótica", ha garantizado.

