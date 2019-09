Iglesias asegura que Unidas Podemos irá el 10N con los mismos que en abril

Actualizada 29/09/2019 a las 15:45

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha lamentado que los líderes de Equo y Podemos en Murcia se vayan a sumar a Más País, el proyecto de Íñigo Errejón, aunque defiende que en las elecciones del 10 de noviembre en Unidas Podemos "estarán los mismos" que estuvieron en los comicios del 28 de abril.

Así se ha manifestado Iglesias este domingo, 29 de septiembre, por la mañana en la localidad madrileña de Rivas Vaciamadrid, en una visita a la 42 edición de la fiesta del Partido Comunista de España (PCE), donde ha reflexionado sobre la marcha de Equo y Podemos Murcia a Más País, argumentando que "todo el mundo es adulto" y se debe respetar a quienes "cambian de partido".

"Es algo perfectamente legítimo", ha aseverado Iglesias, para hacer hincapié en que Equo sí mantiene su alianza con Unidas Podemos en Baleares, Cataluña, Extremadura y País Vasco.

Ha enfatizado que Unidas Podemos no acudirá a las urnas "con ningún otro partido político como adversario, y mucho menos los progresistas", puesto que sus verdaderos rivales, ha añadido, "son los poderes económicos: los que han boicoteado explícitamente que Podemos entre a gobernar en este país".

Es por eso que el candidato de la formación morada ha insistido en que "respeta al máximo" las decisiones "individuales" de cada líder político y cada formación, y ha reflexionado que las escisiones de los partidos son "muy habituales" en la política española.

También en alusión al proyecto de Errejón, Iglesias ha planteado que "respeta" que esa formación quiera que Pedro Sánchez "gobierne gratis", pero ha puesto el acento en que Unidas Podemos solo apoyará al PSOE a cambio de entrar en el Gobierno, al considerar que es la única forma de que "los españoles noten cambios".

Además, ha repetido la máxima de que estas elecciones deben dar lugar a un Gobierno que "beneficie a los españoles" y que aborde materias como bajar el precio de los alquileres, defender los derechos sociales y hacer una reforma fiscal por la que "no solo paguen impuestos los trabajadores".

Por ello, ha zanjado, Unidas Podemos "no entregará sus votos gratis, porque no nació para ello"; y mantendrá su intención de "hacer acuerdos con quien sea necesario para que haya un Gobierno de coalición".

Asimismo, ha censurado que en los últimos cinco años ha habido un "boicot" para que Unidas Podemos no gobernara, y ha acusado especialmente al PSOE de haber frenado su entrada al Ejecutivo, aunque la formación morada fue la única que "le dio un Gobierno gratis en la moción".

"Un Gobierno, pese a todo, que no funcionó, que no dio estabilidad y que no fue capaz de sacar adelante unos presupuestos", ha afeado el dirigente.

Acto seguido ha acusado al líder de los socialistas y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de haber "engañado a la ciudadanía", al haber concurrido a las pasadas elecciones "prometiendo que apostaba por un Ejecutivo de izquierdas", y finalmente "pedir, hasta el último segundo, el apoyo de la derecha".

Pese a los últimos cambios y estas exigencias de entrar en el Gobierno, Iglesias se ha mostrado confiado en que los votantes de Unidas Podemos no les castigarán en las urnas.

Confía, ha dicho, en que sepan que su agrupación "lo hizo todo para llegar a un acuerdo, incluso cosas que no se habían hecho antes en este país", como aceptar "el veto" del candidato.

"Lamento mucho que cometiéramos el error de creer a Sánchez cuando nos prometió un Gobierno de coalición si yo me retiraba", ha aseverado Iglesias, para apuntar que el líder de los socialistas, además de al partido, "engañó a millones de ciudadanos".

Iglesias ha concluido su discurso diciendo que los gobiernos de partido único han significado "corrupción y mentira" en España, lo que ha provocado que los votantes "ya no den a un solo grupo todo el poder para repartirse los sillones".

Para escuchar ese mandato de los ciudadanos, Unidas Podemos "seguirá defendiendo que los votos que reciban se tendrán que traducir, sí o sí, en representación en el Gobierno: es la única garantía de que se cumplen nuestras medidas".

En el encuentro ha participado también el secretario general del PCE, Enrique Santiago, quien ha manifestado que "Iglesias cuenta con el apoyo del PCE", y ha augurado que en las elecciones del 10N su formación tendrá "sus mejores resultados".

El portavoz de Unidas Podemos le ha correspondido diciendo que el PCE es "el partido al que más le debe la democracia", por haber sido el que luchó contra la dictadura y el que defendió las banderas de la justicia social en los momentos más difíciles".

