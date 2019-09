Torra defiende a los CDR y dice que son "un movimiento democrático"

Actualizada 25/09/2019 a las 15:01

El presidente catalán, Quim Torra, ha iniciado este miércoles su discurso ante el pleno del Parlament con una advertencia tras la operación policial contra los Comités de Defensa de la República (CDR): "No permitiré nunca que se quiera asociar un movimiento radicalmente democrático con el terrorismo".



En el arranque del debate de política general en el Parlament, Torra ha recordado que este miércoles envió una carta al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, denunciando los "hechos gravísimos" que, a su entender, constituyen las detenciones de miembros de los CDR el pasado lunes.



Torra ha dicho que "el movimiento independentista ha sido, es y será pacifico y no violento", ya que busca alcanzar la independencia "siempre por medios democráticos", y ha subrayado: "En Cataluña queremos basar toda la actuación de las administraciones públicas en el respeto escrupuloso de los derechos humanos, civiles y políticos, individuales y colectivos".



Para Torra, es "intolerable que de nuevo se quiera criminalizar el movimiento independentista, acusándolo ya no solo de ser un movimiento rebelde, sino de terrorista".



"Cuando el debate está perdido, la calumnia es el arma del perdedor", ha añadido el presidente, que finalmente no ha tenido que elegir entre asistir hoy al debate de política general o a su propio juicio por desobediencia, porque el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña lo aplazó al 18 de noviembre, tras los comicios generales.



Torra ha querido dejar claro, en todo caso, que su "compromiso es comparecer siempre en el Parlament" cuando este así se lo requiera.



"Yo me debo exclusivamente al Parlamento de Cataluña y al pueblo que en las elecciones o en los referendos señala el camino que hemos de seguir", ha recalcado.



El presidente de la Generalitat ha dicho que en los últimos tiempos ha constatado "la muerte política de Montesquieu" en España, donde la separación de poderes "es un espejismo" y donde la democracia "hace aguas".



A raíz del 1O, ha denunciado, "la represión política es una práctica normalizada" y "ahora ya no hay ningún gran partido de ámbito español que no avale la aplicación del artículo 155" de la Constitución para "castigar la democracia en Cataluña".



En este contexto, "¿quién puede defender que habrá sentencias justas y juicios justos a la disidencia política?", se ha preguntado Torra, en alusión a la sentencia del 'procés' que próximamente dictará el Tribunal Supremo.



"Veremos si el Estado español supera la prueba y veremos cuánta democracia es capaz de asumir", ha agregado.



Torra también se ha dirigido a aquellas fuerzas políticas que rechazan un referéndum de autodeterminación en Cataluña: "¿Qué os da miedo? ¿Por qué teméis la democracia?".

