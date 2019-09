Casado apela a la coalición España Suma porque podría lograr mayoría absoluta

Actualizada 19/09/2019 a las 15:57

El líder del PP, Pablo Casado, ha reivindicado una vez más la coalición España Suma ante las elecciones del 10 de noviembre porque, según ha recalcado, la fragmentación política del centro-derecha es el "mejor salvavidas" para Pedro Sánchez. Es más, ha subrayado que ese tipo de alianza electoral podría lograr la mayoría absoluta y ha recalcado que, a diferencia de lo que pasó el 28 de abril, ha cambiado la "percepción" de muchos ciudadanos, que se han dado cuenta de que solo unidos pueden echar al PSOE del Palacio de la Moncloa.



"Tenemos que unirnos para ganar, tenemos que ganar para poder gobernar y solo gobernando podremos unir a España", ha proclamado en la reunión plenaria del Grupo Popular celebrada en el Congreso, en la que sus diputados y senadores le han recibido con un fuerte aplauso a su llegada. Le han acompañado el secretario general del partido, Teodoro García Egea, y los dos portavoces parlamentarios en el Congreso y el Senado, Cayetana Álvarez de Toledo y Javier Maroto.



En su intervención, abierta a los medios de comunicación, Casado ha advertido de que la fragmentación del voto en el centro y la derecha es el "mejor salvavidas" de Sánchez, que basa en eso su estrategia electoral. "Los partidos que decíamos que no queríamos que gobernase Sánchez habríamos tenido mayoría absoluta en las pasadas elecciones", ha resaltado.



El líder del PP ha asegurado que ante el 28 de abril, "probablemente" los electores no se dieron cuenta del significado de lo que suponía una unión como la de España Suma, porque no tuvieron tiempo para hacerse entender. "Pero ahora ha cambiado esa percepción", ha manifestado, augurando que votantes de PP, Cs y Vox sí apoyarían ahora esa tipo de alianza.



LOS CÁLCULOS DEL PP



El PP ha realizado diferentes cálculos en base a los votos de las últimas generales y los datos del CIS, haciendo simulación de escaños con diferentes opciones: La primera pasa por la suma de PP, Cs, Vox, Navarra Suma y Coalición Canaria, cuya simulación les permitiría obtener 176 escaños, según fuentes del PP.



La segunda, pasaría por PP y Ciudadanos, un opción que podría permitirles subir una veintena de escaños y llegar a unos 146. El PP incluso ha hecho una simulación con PP y Vox; y otra atendiendo a la suma de transferencias y teniendo en cuenta también cruces de votos que dejaría a PP y Cs a "tiro de pacto" con Vox, añaden fuentes del partido.



En las filas del PP sostienen que hay "cartas" para que pueda gobernar el centro-derecha porque puede haber "mucha desmovilización" de la izquierda, hay más compresión entre la gente hacia España Suma, ya no hay miedo a Vox y confían en 'pescar' también algunos escaños en el bloque de la izquierda.



"CRÓNICA DE UN FRACASO BUSCADO"



En su intervención, abierta a los medios de comunicación, Casado ha afirmado que esta legislatura ha sido "la crónica de un fracaso buscado" por parte de Sánchez y ha recalcado que es solo suya la responsabilidad de ir de nuevo a las urnas.



"Sánchez es quien ha buscado las elecciones y lo ha conseguido, pero hay que salir a ganar y a jugar limpio con el único objetivo de servir a España y a los españoles, que es nuestra razón de ser", ha manifestado, para destacar cómo el Rey ha "estado a la altura" frente al "cortoplacismo, el vuelo raso y las luces cortas" de Sánchez.



Por el contrario, ha puesto en valor la posición "coherente" del PP, que no ha dado "giros bruscos ni cambios de posición que fueran difíciles de explicar", en alusión velada al último movimiento de Cs ofreciendo una abstención conjunta sujeta a condiciones.



"NO QUIERO EL VOTO DEL MIEDO NI DE LA IRA"



Ante esta campaña electoral, el presidente del PP ha pedido a los suyos hacer una campaña en positivo y pedagógica porque cuando uno tiene la razón "no hace falta gritar ni faltar el respeto al adversario ni siquiera sobreactuar".



En este sentido, ha señalado que deben salir a la calle pidiendo la confianza para el PP con un discurso "constructivo". "Yo no quiero el voto del miedo ni de la ira. No quiero ni miedo ni ira entre españoles, sino el voto para un proyecto integrador y verdadero para todos los españoles que fomente el progreso social, porque allá donde hemos gobernado a la gente siempre le ha ido mejor", ha resaltado.



Casado ha insistido en que, aunque todos los políticos tienen que hacer "autocrítica", hay que dejar claro que la culpa es de Sánchez, que ha echado el "freno de mano" en esta legislatura, lo que ha provocado que España "haya dado un trompo".



"Sánchez ha estado más preocupado por las encuestas y la cuadratura del círculo que por los intereses de España", ha aseverado, para cerrar su intervención pidiendo a los suyos que abra "sus puertas y ventanas de par en par" para mostrarse como el partido al que siempre ha podido venir aquel que quería conquistar lo mejor para España".

