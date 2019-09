El PPC propone a Cs y PSC presentar una moción de censura contra Torra

Actualizada 16/09/2019 a las 15:35

El líder del PPC, Alejandro Fernández, ha propuesto este lunes a Ciudadanos y PSC la presentación conjunta de una moción de censura en el Parlament contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, para evitar que lleve a Cataluña a un "escenario de insurrección". Tanto PSC como Ciudadanos han rechazado ya esta propuesta.



En una rueda de prensa, Fernández ha remarcado que es necesario "garantizar el orden" ante signos de "radicalización" del independentismo y ha subrayado que hay que evitar que Torra "cumpla con sus amenazas", algo que solo se podrá llevar a cabo con un "cambio de gobierno".



Fernández ha subrayado que se dirigirá este mismo lunes a los grupos de Ciudadanos y PSC-Units para plantear esta moción de censura, que ha dicho que sería "constructiva" y plantearía como sustituto de Torra a un candidato "de consenso" -que tiene que ser diputado- para ejercer de presidente de la Generalitat de forma "provisional", hasta la convocatoria de nuevas elecciones autonómicas.



Así, la propuesta del PPC no incluye un plan de gobierno alternativo, sino unos compromisos de mínimos, que cree que incluso podrían suscribir los comunes, y que los impulsores se comprometerían a garantizar antes de convocar, de nuevo, elecciones al Parlamento catalán.



En total serían cuatro compromisos: recuperar el "espíritu" que tuvo la oposición durante los plenos del 6 y 7 de septiembre de 2017 cuando hicieron frente a las "leyes de desconexión" de los independentistas; garantizar el respeto a la legalidad y la Constitución; un plan de prevención de altercados, en cooperación con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado; y la convocatoria electoral una vez cumplidos los objetivos precedentes.



Habida cuenta que la suma de diputados de PPC, Cs y PSC (57) no alcanza la mayoría en la Cámara catalana, Fernández ha admitido que lo más probable es que esta moción de censura no prosperase, pero ha subrayado que el mero hecho de llevarla a cabo ya serviría para dar "un mensaje útil" a la sociedad, en el sentido de que existe "un programa alternativo a la unilateralidad y la desobediencia" de los independentistas.

NEGATIVA DE PSC y CIUDADANOS

Por su parte, el secretario de organización del PSC, Salvador Illa, ha descartado sumarse a la propuesta ya que en estos momentos no cuentan con los votos necesarios para pueda prosperar.

Ciudadanos también ha rechazado esta posibilidad. La líder de esta formación en Cataluña, Lorena Roldán, ha rechazado este lunes la propuesta ya que estos tres partidos no suman mayoría en el Parlament: "La injusta ley electoral hace imposible esa suma".

Selección DN+