El pleno de investidura de Sánchez tendrá hora límite en la primera jornada

Actualizada 16/07/2019 a las 12:46

La Junta de Portavoces ha acordado este martes que el pleno de investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, tenga una hora límite en la primera jornada del próximo lunes, día 22, de modo que ningún grupo inicie su intervención más allá de las 20.30 horas.



Según ha explicado el portavoz del PP en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, se trata de un acuerdo adoptado por unanimidad porque todos los partidos consideraron "razonable" que no se prolongase el pleno mucho más allá de esta hora, a partir de la cual el grupo que esté interviniendo podrá acabar su discurso.



El pleno se iniciará a las 12.00 horas del lunes con la intervención de Sánchez, sin límite de tiempo, tras lo que se suspenderá la sesión hasta las cuatro de la tarde.



El debate se reanudará con la intervención de los grupos parlamentarios -por orden de mayor a menor, aunque cierra el PSOE- que tendrán un turno inicial de 30 minutos, seguido de una réplica de 10 minutos y una contrarréplica de tres minutos.



La sesión continuará el martes, día 23, a las nueve de la mañana, con el grupo que le corresponda por turno. Al terminar se producirá la primera de las votaciones, en la que Sánchez necesita de una mayoría absoluta para ser investido.



A partir de esta primera votación, se producirá, en un plazo de 48 horas, la segunda, en la que ya es suficiente una mayoría simple para conseguir la investidura del candidato socialista.



Bermúdez de Castro ha recordado que Sánchez interviene sin límite de tiempos, por lo que el grupo que intervendrá en último lugar el lunes dependerá de como se desarrolle el debate en esa primera jornada.



El portavoz de los populares en el Congreso ha dicho que Sánchez tiene que pactar, negociar y "esforzarse" para conseguir no solo los apoyos necesarios para su investidura, sino también una mayoría estable para gobernar después, por lo que debe abandonar lo que parece que es su único objetivo de "vivir en La Moncloa".



Si no lo consigue "será el fracaso de la izquierda, será su fracaso y no nos puede responsabilizar a los demás de ello", ha advertido Bermúdez de Castro.

