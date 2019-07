El PP reitera que no va regalar la investidura a Sánchez "en ningún caso"

Actualizada 15/07/2019 a las 14:36

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha reiterado este lunes que su partido "no le va a regalar" la investidura al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "en ningún caso", ni aunque el escenario en septiembre sea el de unas nuevas elecciones.



En una rueda de prensa tras el comité de dirección, ha afirmado que "ni por activa ni por pasiva" va a facilitar el PP la investidura de Sánchez, al que ha recriminado que ha convocado muchas reuniones "ninguna oferta" ni ningún intento de "contentar" a los populares y los españoles.



Según García Egea no lo ha hecho porque cualquier oferta al PP sería "disgustar a sus socios" de la moción de censura, por eso ha instado a Sánchez a que busque los apoyos para ser investido entre los partidos que votaron esta iniciativa para echar a Mariano Rajoy de La Moncloa.

Así que "lo que pase la próxima semana es responsabilidad única de Sánchez, que no busque más culpable", ha advertido.

Selección DN+