Puigdemont no se suma a los manifestantes en Estrasburgo por miedo a ser detenido y trasladado a España

Actualizada 02/07/2019 a las 15:36

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el ex consejero Toni Comín no se han sumado a los manifestantes junto al Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) porque, según su abogado, no es seguro para ellos.



El abogado Gonzalo Boye ha dicho a los manifestantes que para Puigdemont no es seguro acercarse hasta el lugar aunque se encuentra solo "a metros" de distancia. No ha aclarado si ha cruzado la frontera desde Alemania y está en territorio francés, más allá de decir que "está en Alsacia".



Los colaboradores de Puigdemont llevan días difundiendo la idea de que el 'expresident' huido de la Justicia española podría ser detenido en territorio francés por las fuerzas de seguridad españolas en virtud del conocido como 'Convenio de Málaga' de 2002 sobre readmisión de personas en situación irregular.



Boye ha dicho a los periodistas que en los alrededores de la Eurocámara hay policías españoles y ha destacado que el convenio no se aplica solo a personas buscadas por casos de terrorismo.



El abogado se ha subido al escenario y ha tomado la palabra ante los miles de manifestantes congregados -ente 7.000 y 10.000, según estimaciones policiales- para decirles que Puigdemont y Comín se dirigirán a ellos "como eurodiputados electos", pero no en persona, porque, según sus palabras, "las autoridades no pueden garantizar su seguridad".



"Hemos informado a ambos de que no es aconsejable llegar hasta este lugar porque no se puede garantizar que no vaya a existir una medida administrativa consistente en llevarle directamente a territorio español", ha dicho, unas palabras que han motivado abucheos por los manifestantes.



Boyé ha argumentado que la seguridad de ambos es lo más importante porque "representan la internacionalización del problema" y "la lucha hasta el final por los derechos del pueblo catalán". De hecho, ha calificado de "lamentable" que el Parlamento Europeo haya impedido el acceso a quienes ha calificado de "representantes de más de dos millones de votantes pertenecientes a una minoría nacional".



El abogado ha arengado a los manifestantes afirmando que lo que está en juego no son dos escaños sino "los derechos" de todos ellos. El Tribunal General de la UE denegó este lunes la petición de Puigdemont y Comín de decretar medidas provisionales que les permitiesen acceder a sus escaños hasta que se resuelva su recurso contra la Eurocámara.



Además, ha afirmado que, a lo largo de los dos últimos años, aunque "se han reído muchas veces" de ellos, los independentistas siempre han "terminado ganando" y se ha mostrado convencido de que así será también esta vez.

