Actualizada 12/06/2019 a las 13:03

El presidente de Vox, Santiago Abascal, cree que Ciudadanos está provocando un "sainete" con las negociaciones para la formación de gobiernos cuando en realidad "ya ha pactado" con la izquierda y el PSOE en la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, así como en otras instituciones.



En declaraciones a Antena 3, Abascal ha acusado a Ciudadanos de estar haciendo "trampas" en las negociaciones. Según ha revelado, el partido de Albert Rivera dijo a Vox que no habría "ningún problema" para un acuerdo "a tres bandas" con el PP en la Comunidad de Madrid y, tras la votación de la Mesa de la Asamblea, "rectificó". "Están actuando con poca madurez y estamos dando un espectáculo muy lamentable a los españoles", ha lamentado el líder de Vox, que ha insistido en que su formación no apoyará ningún gobierno mientras no participe del pacto.



"Ciudadanos sabrá si quiere que la izquierda gobierne en Madrid -ha emplazado-. Nos están haciendo a todos vivir este sainete porque ya ha pactado con la izquierda y el PSOE".



Según ha subrayado, los problemas de no participar en el acuerdo se están visualizando en Andalucía, donde muchos de los planteamientos de Vox están quedando "en aguas de borrajas", y por ello Ciudadanos debe iniciar ya un acuerdo "franco y abierto" con ellos si quiere su apoyo en Madrid.

EL PP HA OFRECIDO CONSEJERÍAS

Para evitar esta situación ha asegurado que el PP ha ofrecido a Vox puestos en consejerías en la Comunidad de Madrid y ha censurado que Ciudadanos rechace el pacto. "Algunos parece que no saben sumar", ha reprochado recordando que su apoyo es imprescindible para llegar a la mayoría.



Para "no entorpecer" la negociación, Abascal ha recordado que Vox no está poniendo medidas concretas sobre la mesa y ni siquiera veta que puedan gobernar los candidatos de Ciudadanos, Ignacio Aguado o Begoña Villacís. Pero sí que exigen sentarse en la mesa "como personas adultas y políticos responsables".

