Actualizada 06/06/2019 a las 13:05

La diputada de Junts per Catalunya (JxCat) Laura Borrás ha asegurado este jueves que en su cita con Felipe VI en la ronda de consultas, le ha dicho que "los catalanes no tienen rey" y le ha reprochado que con su discurso del 3 de octubre de 2017, se convirtiera en "actor de parte" contra el independentismo.



Borrás ha comparecido en rueda de prensa en el Congreso después de su encuentro con el jefe del Estado en el Palacio de la Zarzuela, que se ha prolongado durante cerca de una hora.



"Le he dicho que los catalanes no tenemos rey, pero acudía a ver al rey de España porque se había manifestado como un actor político relevante a partir del 1 de octubre", ha proclamado la diputada independentista.

A su juicio, don Felipe "podía haber jugado un rol más discreto" en el problema de Cataluña, pero con su discurso dos días después del referéndum ilegal, "fue actor de parte y, por eso, su discurso hizo que muchas personas, incluso monárquicas y no independentistas, sintieran que el rey estaba tomando parte en esta situación".



Borrás ha acudido a Zarzuela para ser "voz y hacer de altavoz de los presos políticos", entre ellos, el cabeza de lista de JxCat, Jordi Sánchez, a quien el Tribunal Supremo denegó participar en la ronda de consultas con Felipe VI.



Le ha hecho entrega de una carta de Sánchez, cuyo contenido no ha desvelado, si bien Borrás ha remarcado que el jefe del Estado debería tener "empatía" hacia estos presos y entender el "dolor" de sus familias.

También le ha dado una copia del informe del grupo de trabajo de la ONU sobre la prisión de los líderes independentistas.



"No puede castigarse una realidad ignorándola. Es necesario conocerla y hacer el esfuerzo de comprenderla. Y hoy la realidad se ha sentado enfrente de él para poder darle a conocer la situación de viva voz", ha dicho la diputada catalana.

En su conversación en Zarzuela, Borrás ha revelado que "ha mirado a los ojos al monarca español para decirle lo que tal vez nunca había escuchado de labios de una mujer catalana" que fue a votar el 1 de octubre como miles de ciudadanos que "fueron violentamente reprimidos".



Con vistas al nuevo escenario político, la portavoz de JxCat ha pedido a Felipe VI que concrete qué papel está dispuesto a adquirir a partir de ahora, "si va a ser árbitro o moderador o el rey que descolgaba el teléfono" en asuntos como el de la Seat, o el del discurso del 3 de octubre.

Selección DN+