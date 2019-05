Detenido el exjefe político de ETA 'Josu Ternera' en Francia, tras 17 años fugado

Actualizada 16/05/2019 a las 10:00

El exjefe político de ETA José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, alias 'Josu Ternera', ha sido detenido este jueves en Francia, informan fuentes de la lucha antiterrorista. Urrutikoetxea ha sido detenido, a primera hora de la mañana, en los Alpes franceses en una operación conjunta de la Dirección General de Seguridad Interior francesa (DGSI) y de la Guardia Civil.

El histórico dirigente etarra ingresará directamente en una prisión francesa para cumplir ocho años de la condena que recibió en 2017 por su papel como miembro del aparato político de la banda terrorista ETA. Al haber sido condenado entonces en un juicio en rebeldía -en el que no estuvo presente-, 'Josu Ternera' podrá presentar un alegato para que el proceso se repita o bien aceptar la pena que le fue impuesta, señalaron las fuentes. Por ello, no será presentado tras su detención ante un juez de instrucción, sino que ingresará directamente en la cárcel, señalaron las fuentes, que especificaron que ahora mismo España no tiene abierta ninguna causa para reclamar su entrega.

'Josu Ternera' estaba prófugo de la Justicia y en paradero desconocido desde el 14 de noviembre de 2002, mes en el que tendría que haber declarado como imputado por el atentado del cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza en 1987.

La detención se ha producido en las primeras horas de la mañana en la localidad de Sallanches, en los Alpes franceses. Llevaba prófugo de la Justicia desde 2002, año en la que protagonizó su última aparición pública, en Ginebra, donde participó junto a Arnaldo Otegi en una reunión con periodistas de la Asociación de Corresponsales Acreditados ante la ONU en la sede de las Naciones Unidas en la capital suiza.



Con Josu Ternera cae el último líder simbólico que le quedaba a ETA una vez derrotada. Su vida transcurrió entre los cargos de representación pública y la clandestinidad, pero siempre al servicio de una organización en la que ejerció prácticamente todas las funciones, incluido la de negociador en los fallidos procesos de diálogo con el Gobierno.



Hace ahora un año, el 3 de mayo de 2018, Urruticoetxea prestó su último 'servicio' a la banda terrorista al participar junto a Soledad Iparragirre, 'Anboto', en el vídeo en el que ETA certificó su desaparición. En concreto, insertaron sendos audios de estos dos veteranos terroristas.

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Jesús Loza, se ha referido a esta detención para asegurar que "el Estado de Derecho funciona y a los delincuentes se les detiene".

