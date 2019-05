Casado afirma que el PP ha "captado el mensaje" tras un resultado "muy malo"

Actualizada 04/05/2019 a las 15:42

El líder del PP, Pablo Casado, ha confesado este sábado que esta organización política "ha captado el mensaje" tras un resultado "muy malo" en las elecciones generales del 28A, y ha dicho que "la remontada" de un "partido abierto" se inicia "hoy -por este sábado-, aquí, en Galicia".



De este modo se ha pronunciado en su primer acto político con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, después de que el máximo mandatario gallego haya reconocido esta semana que el PP ha hecho las cosas mal en la última campaña electoral al dar unos giros "que no han sido los adecuados".



En el área recreativa de A Magdalena, en el municipio coruñés de O Pino, Casado, ante más de cinco mil militantes y simpatizantes del PP, ha señalado: "Somos conscientes de los errores; estamos dispuestos a mejorarlos".



Y, así las cosas, ha reclamado para las europeas, las locales y las autonómicas: "Unamos el voto en torno al PP" porque "en España solo hay un partido de centro derecha que es el PP; el resto que se definan ellos".



Casado ha mostrado su admiración por las siglas a las que él representa, pues cuando vienen mal dadas el PP "saca raza, saca coraje y mira hacia adelante", y por esta razón ha recordado que precisamente lo importante ahora "no es mirarnos el ombligo" y sí estar "dando el callo".



"Una vez más el 26M volveremos a ganar para servir a España" como nadie más sabe hacerlo, ha enjuiciado, y, tras compartir que todo lo que es se lo debe a la afiliación de base, ha hecho un símil posterior con el Camino de Santiago, ruta por la que, ha contado, peregrinó hace dos años, para simbolizar que es llegar "al mismo punto", la emblemática plaza del Obradoiro, desde "muchos lugares distintos".



Y, como con esta histórica ruta, "el PP acaba siendo también el destino común", ha asegurado, porque es "lo que argamasa" y une, ha enumerado, tanto sea acentos, como territorios o, incluso, sentimientos diversos.



"No somos perfectos, cometemos errores, a veces tenemos que navegar en temporal", ha reconocido, pero ha recetado volver a los orígenes, estar como siempre "apoyando, escuchando y sirviendo" a los españoles, "voten a quien voten, hablen la lengua que hablen, sueñen en la lengua que sueñen".



Por ello toca, ha expuesto, ante la cercanía de las próximas citas con las urnas, "recorrer el país sin mirar el retrovisor, ni el izquierdo ni el derecho", y sí con el foco hacia adelante, desde "la unidad" y el aperturismo, dado que "no sobra nadie", al contrario, cuanta más gente se sume mejor, ha manifestado, la "joven, la que peina canas".



Lo ideal sería "que todo el mundo sintiera que el PP es su casa", ha apostillado.

