Iglesias cree "suficiente" su resultado para buscar un gobierno de izquierdas

El candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha considerado este domingo que el resultado obtenido esta noche en las elecciones generales no es el que le hubiera gustado, pero es "suficiente" porque sirve para cumplir los dos objetivos de su coalición: frenar a la derecha y construir un gobierno de "coalición de izquierdas".



"Nos hubiera gustado tener un resultado mejor pero es suficiente para frenar a la derecha y a la extrema derecha. Ahora toca trabajar con paciencia y discreción", ha asegurado Pablo Iglesias en su comparecencia ante los periodistas en el Teatro Goya, donde la coalición ha seguido la noche electoral.



Unidas Podemos ha retrocedido de tercera a cuarta fuerza en el Congreso, con 42 diputados frente a los 71 que lograron en los comicios de 2016, aunque los cuatro de Compromìs no se integraron en su grupo parlamentario y pasaron al Mixto.

La coalición ha perdido además todos sus senadores de designación directa, con lo que solo se queda con los seis autonómicos.



El secretario general de Podemos ha comparecido rodeado de dirigentes del partido morado, entre ellos su número dos, Irene Montero, y también del coordinador federal de IU, Alberto Garzón, que ha pedido a Pedro Sánchez evitar "la tentación naranja" porque los resultados electorales permiten "abrir puertas de esperanza".



A ese respecto, Pablo Iglesias ha explicado que ha llamado por teléfono al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para felicitarle por su victoria electoral y que le ha trasladado su "voluntad" de trabajar para formar una coalición de izquierdas.



Según ha dicho, quedan por delante muchas reuniones para hacer un programa de Gobierno y cumplir "el mandato de los ciudadanos" para que en España haya "un gobierno de coalición de izquierdas que lleve a cabo políticas que lleguen a las mayorías sociales".



El secretario general de Podemos ha respondido a los periodistas que ambos dirigentes se "reunirán en breve", pero ha pedido "discreción" porque para formar gobierno -ha dicho- es "necesaria".



"Todo está abierto y vamos a trabajar para un gobierno de coalición pero hay que hablar muchas cosas y pido que sean pacientes", ha respondido Pablo Iglesias cuando los periodistas le han preguntado qué tipo de gobierno van a proponer.



Y no ha querido responder a la pregunta de si de la conversación con Pedro Sánchez entiende que descarta un pacto con Ciudadanos. "Las preguntas a Sánchez las contesta él, no yo", ha zanjado.



Pablo Iglesias ha admitido que debía hacer "autocrítica" por los resultados electorales y ha considerado que la crisis interna de Podemos ha sido una de las causas principales del retroceso.



"Uno de los problemas de Podemos en los últimos tiempos ha sido dar una imagen de nuestra situación interna que no ha estado a la altura. Eso se ha podido notar y esperamos que eso no vuelva a ocurrir", ha dicho el secretario general del partido morado en referencia, entre otros problemas, a la marcha de su exnúmero dos, Íñigo Errejón.



También ha destacado Pablo Iglesias que los resultados de esta noche en Cataluña y Euskadi -donde han ganado las elecciones ERC con 15 escaños y el PNV, con seis- "demuestran" que España es "plurinacional".



"Es algo que hemos dicho muchas veces y nos hemos quedado solos", se ha lamentado Pablo Iglesias en la única referencia de la noche al conflicto en Cataluña, para el que la formación morada propone diálogo y pactar un referéndum.

