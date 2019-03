El Gobierno ofreció a Puigdemont votar en la calle de forma simbólica para evitar el 1-O

05/03/2019 a las 06:00

El número dos del Ministerio de Interior durante el 'procés', José Antonio Nieto, reveló al tribunal del Supremo que el Gobierno planteó al presidente catalán, Carles Puigdemont, que la jornada del 1 de octubre de 2017 se pudiera votar "en plazas o lugares abiertos", en una especie de consulta similar a la del 9 de noviembre de 2014, durante el mandato de Artur Mas.

Esta posibilidad se ofreció para que el Govern no siguiera adelante con su plan independentista y evitara así la vulneración de la resolución previa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ordenó a la Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d'Esquadra "impedir la utilización de locales y edificios públicos", como colegios, para la celebración del referémdum.

Nieto, máximo responsable del dispositivo policial desplegado en Cataluña aquel otoño caliente de hace dos años, señaló que la oferta al Govern tuvo lugar en la reunión de la junta de seguridad del 28 de septiembre, pero que el intento del ejecutivo central de impedir la votación fracasó. "En ningún caso", añadió, "hubo el más mínimo gesto de cesión".

En respuesta a las preguntas del fiscal del Supremo Javier Zaragoza, el ex secretario de Estado de Seguridad detalló que así lo manifestaron "todos los miembros del Gobierno de España" a los representantes de la Generalitat en la citada reunión. Allí estaban no solo Puigdemont, procesado en rebeldía, también el acusado Joaquim Forn, exconseller de Interior en el 'procés'.

Según Nieto, el Gobierno les planteó que "si se trataba de evidenciar capacidad y movilización del independentismo", ello "no se iba a evitar", pero lo que no se aceptaría es que se celebrara "un acto expresamente prohibido, suspendido por el Constitucional y luego declarado ilegal". En ese sentido, apuntó que ofreció que se "simulara" el referéndum "en plazas de municipios o lugares abiertos, donde no se fuera en contra del mandato judicial", pero, añadió, no hubo ningún interés ni convicción en sostener el 1-O.

"Llegaron con una idea y se fueron con la misma idea. No hubo margen para ningún planteamiento alternativo", lamentó la mano derecha del ministro Juan Ignacio Zoido. Nieto afirmó, no obstante, que ese ofrecimiento no se recogió en ningún acta oficial y que el encuentro, en todo caso, fue "surrealista". Es más, detalló una bronca entre el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, coordinador del operativo, y Puigdemont a cuento del despliegue de los Mossos, según desveló ayer Nieto. Hasta tal punto llegó la tensión que tuvo que intervenir Forn para templar los ánimos.

EL BORRADOR DE TRAPERO

El responsable de Interior recordó que fue el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, quien presentó un borrador del despliegue, pero que tanto Pérez de los Cobos como el fiscal presente le advirtieron de que era "claramente insuficiente". "Lo que ocurrió el 1-O se parece muchísimo a ese borrador", aseguró ayer Nieto, que relató una conversación con el oficial procesado en la Audiencia Nacional por dos delitos de sedición. "La excusa era que habría niños pequeños y personas mayores votando", explicó el testigo.

De las más de cuatro horas de declaración, el despliegue del operativo se comió parte del tiempo. La defensa de Forn, el principal afectado por la declaración de Nieto, trató de demostrar que la policía catalana ofreció su ayuda y que tanto el dispositivo como el mandato judicial priorizaron la seguridad ciudadana a la intervención de las fuerzas de seguridad. Un relato que rebatiría la tesis rebelde de la Fiscalía y el uso de los Mossos como brazo armado dentro de un plan "concertado". "Confiamos en ellos, pero legitimaron la consulta. En actuaciones de cinco minutos para recoger urnas tardaron horas. Su objetivo era mantener la convivencia, no cumplir la orden judicial", resumió Nieto.

Más débil fue su justificación de la retirada del operativo policial la tarde del referéndum. No atendió a razones políticas por la dureza de las imágenes de las cargas, como consideran las defensas, sino por el "agotamiento físico" de las unidades. "No se le podía exigir más esfuerzo", apuntó Nieto, cuyo alegato contrasta con el efecto temporal del mandato judicial, que duraba toda la jornada del 1 de octubre de 2017.

