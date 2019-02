Casado pide a Rivera aclarar si pactará con PSOE como en 2015

Actualizada 14/02/2019 a las 17:43

El líder del PP, Pablo Casado, ha exigido este jueves al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que aclare su política de alianzas antes de las elecciones y si está dispuesto a "revalidar el pacto del abrazo" con el PSOE, en alusión al acuerdo que selló con Pedro Sánchez en marzo de 2015 para una investidura del candidato socialista pero que no prosperó por falta de apoyos en el Congreso.



En un acto en Lugo, acompañada de la presidenta provincial, Elena Candia, y el candidato a la Alcaldía, Ramón Carballo, Casado ha advertido a Cs de que "no hay un PSOE distinto al de Sánchez, que es el secretario general del Partido Socialista" y el que "ganó las primarias".



Por eso, ha preguntado a Cs, sin citar en ningún momento a este partido, si está "dispuesto a revalidar el pacto del abrazo", como se denominó aquel pacto entre Rivera y Sánchez en el Congreso y que escenificaron bajo el cuadro de 'El Abrazo' del pintor Juan Genovés. Según Casado, esto es algo que los españoles deben saber antes de ir a las urnas.



PIDE A SÁNCHEZ ACLARAR SI PACTARÁ CON TORRA



De la misma manera, Casado ha exigido a Sánchez que, si convoca elecciones generales esta primavera, aclare si va a pactar con el presidente de la Generalitat, Quim Torra. "¿Está dispuesto a comprometerse a que nunca va a pactar con los independentistas?", ha enfatizado, para añadir que responder a esa pregunta también sería "bueno" para los 'barones' del PSOE.



Casado ha recriminado al jefe del Ejecutivo que en la "ceremonia de la confusión" de estas semanas y en medio de la negociación con ERC y PDeCAT, ahora quiera salir a la palestra con el "relato" de que han dado "un portazo a los independentistas" porque no han prospero los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019. "¡Oiga, que ya no cuela!", ha exclamado.



En este punto, el líder del PP ha pronosticado que el PSOE que dirige Sánchez volverá a "negociar con los separatistas" en cuanto los demás "miren para otro lado". "Salgamos de esta rueda de hámster y esta teatralización de la política". Ahora no vale sobreactuar y decir que los independentistas son muy malos", ha aseverado, para recordar que a Sánchez no le importó contar con sus votos porque los "necesitaba para gobernar".



Casado incluso ha comparado ese diálogo de Sánchez con el independentismo con el que, a su juicio, tuvo en su día el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero con ETA. De hecho, ha señalado que el Gobierno socialista, pese al atentado en el aeropuerto de Barajas el 30 de diciembre de 2006, envió al histórico socialista Jesús Eguiguren a seguir hablando con ETA.



"EL TRÍPODE" DE SÁNCHEZ



A la espera de conocer si hay elecciones o no en abril, Casado ha pedido a Sánchez no alargar "esta agonía pensando sólo en los intereses del PSOE y los propios" y aprovechar la "oportunidad perfecta" de las elecciones del 26 de mayo para quecoincidan con las generales. "Eso dejaría claro que los españoles pueden irse en verano con la conciencia tranquila de que va a haber un mejor gobierno en España para administrar su futuro", ha manifestado.



En este acto de precampaña electoral, el presidente del PP ha acusado a Sánchez de apoyarse "en el trípode" del populismo, losindependentistas y el entorno batasuno" y ha resaltado que ahora hay que pasar página en favor de la "libertad, igualdad y seguridad" porque los meses de Gobierno socialista han supuesto un "profundodeterioro" en materia económica, de concordia y, sobre todo, "de unidad nacional".



Casado ha subrayado que el PP está "preparado", tiene un "proyecto de gobierno" y sabe "gobernar". Además, ha lanzando un mensaje de optimismo a los suyos asegurando que tiene la "certeza" de que cuando se abran las urnas van a a "ganar las elecciones" y hacer "que estos ocho meses de Sánchez sean un mal recuerdo".



DICE QUE HA TERMINADO LA VIDA DE SÁNCHEZ EN MONCLOA



En este punto, ha pedido a sus cargos y militantes salir a la calle a decir a la gente que tienen el proyecto que "mejor" sirve a sus intereses y más les ayuda. "El PP es el voto no sólo útil sino urgente y necesario que no puede esperar", ha afirmado.



Tras asegurar que la "vida" de Sánchez en Moncloa "ha terminado", el líder de los 'populares' ha subrayado que el PP es la "fuerza tranquila" y "moderada" que necesita España. "Somos un centro reformista, liberal conservador, en el que la gentepuede confiar. Tenemos las cosas muy claras", ha concluido.

