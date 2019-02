Actualizada 13/02/2019 a las 11:57

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que mantiene "hasta el último minuto" la esperanza de sacar adelante el proyecto presupuestario de 2019, que previsiblemente decaerá este miércoles al prosperar las enmiendas a la totalidad presentadas por seis grupos en el Congreso.



Durante la segunda y última jornada de debate de enmiendas a la totalidad del proyecto, Montero ha admitido que le "duele" que se rechacen "unos presupuestos que contienen todo lo que encamina" hacia una mayor "justicia social".



En cualquier caso, ha afirmado que "antes o después llegarán a la vida de las personas" las medidas incluidas en este Presupuesto, porque "la patria al final es la igualdad" y no "los insultos y las confrontaciones".



"Hemos querido demostrar que otras políticas económicas y presupuestarias son posibles", ha insistido Montero en la defensa del texto, que pretendía que la recuperación económica llegara a las familias y ahondar en la defensa de la democracia, que es el "diálogo".



Así, ha añadido que si las cuentas no continúan su tramitación es porque unos "creen que la justicia social no es su modelo" y otros "piden cosas que son imposibles, que saben que este Gobierno ni quiere ni puede permitir".



En su intervención final, la ministra ha agradecido el trabajo realizado tanto al Ministerio de Hacienda, por elaborar unas cuentas "rigurosas", como del grupo parlamentario socialista, por su compromiso para "mejorar la vida de la gente".

