Torra pide a Sánchez "coraje" y seguir con un diálogo que incluya autodeterminación

El presidente catalán, Quim Torra, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "coraje y valentía" para "seguir adelante con este diálogo y esa determinación de resolver el conflicto político en Cataluña" y sentarse a hablar "en concreto del derecho de autodeterminación".



En declaraciones tras salir de la prisión de Soto del Real para visitar a acusados en el juicio del "procés", Torra ha lamentado que el Gobierno haya roto sus conversaciones cuando él y su ejecutivo están "atornillados a la mesa del diálogo", pero ha precisado que debe ser un diálogo con "garantías", con "calendario" y con "contenido".



"Lo que no puede ser -ha añadido- es que lo volvamos a plantear como si estuviéramos en la primera de las primeras reuniones: que vamos a hablar de todo. No, vamos a hablar en concreto del derecho de autodeterminación de Cataluña, vamos a hablar de cuál es la propuesta del estado español y que haya un relator internacional para dialogar".



Torra ha dejado claro que él no ha roto las conversaciones, sino que ha sido el Gobierno de Sánchez, y le ha instado a retomarlo.



"Después de todos estos meses en los que hemos estado hablando con el Gobierno y en los que parecía que íbamos en esa dirección, no entendemos qué ha pasado en estas últimas horas", ha afirmado antes de pedir a Sánchez "coraje" y "valentía" para continuar con el diálogo.

El presidente catalán ha hecho estas declaraciones tras visitar a los nueve acusados en el juicio del "procés" presos en las cárceles madrileñas de Alcalá Meco y Soto del Real, y ha afirmado que su ejecutivo no solo estará presente en las sesiones del juicio (él asistirá el primer día, el martes), sino que desde el Govern quieren hacer una campaña fuera de España.



"Estaremos presentes en Madrid, pero también alrededor del mundo con la campaña internacional que desde el Govern de Cataluña queremos hacer para explicar al mundo justamente esta farsa, todo este montaje que se ha construido para decapitar una idea que es un idea de libertad, de autodeterminación y que siempre defenderemos con el diálogo", ha dicho.



Torra tiene la "certeza" de que el juicio que comenzará el martes en el Supremo contra doce acusados no será "justo" porque los nueve encausados en prisión preventiva no tienen garantías para preparar correctamente su defensa, ya que "cada día tendrán que hacer kilómetros" desde la cárcel al Supremo y vuelta. Por ello, ha reclamado que se les deje en libertad.



Los acusados a los que ha visitado, ha dicho, le han pedido que continúen siendo "sus altavoces al mundo" para "criticar lo que ha sido esta causa contra el independentismo" y le han trasladado su "voluntad firme y decidida para salir a defender lo que fue una actuación correcta en todos sus términos".



"Van con toda la firmeza y toda la determinación", según Torra, para defenderse de esas "acusaciones inciertas" de que hubo violencia en el "procés".



En concreto, su "compañero y amigo" el expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez le ha hecho llegar que irán "con la bandera del diálogo y de la autodeterminación, juntas siempre".



A tres días del inicio del juicio, Torra ha llegado sobre las nueve de la mañana a bordo de una furgoneta con cristales tintados a la prisión de Alcalá Meco, donde ha acudido a visitar a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y a la exconsellera Dolors Bassa, y luego se ha dirigido a la de Soto del Real, donde está ingresado el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras.



En esta cárcel también están los exconsellers Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn y Josep Rull; así como Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, expresidente de la ANC y presidente de Òmnium Cultural, respectivamente.



En ninguno de los dos centros penitenciarios se han producido concentraciones en apoyo o contra los presos, tan solo la de unos pocos funcionarios de prisiones que protestaban por sus condiciones laborales a los que Torra ha saludado al salir de Soto del Real.

