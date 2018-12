Mensajes de rabia, de indignación y reivindicaciones circulan por las redes sociales tras el hallazgo del cadáver de la profesora Laura Luelmo, de 26 años, en Huelva. A esta campaña se ha sumado el último tuit emitido por esta joven que se trasladó de su Zamora natal a Huelva para dar clase en un instituto al considerar que tendría un futuro mejor. En el reivindicaba los derechos de la mujer coincidiendo con el 8 de marzo.

Una imagen de la cuenta @emmaylolaperu que reza por "un 2019 en el que cada niña y mujer que sale de su casa vuelva sana y salva" se ha convertido en el icono de todos aquellos internautas que reclaman que acaben este tipo de muertes.

Entre los mensajes, destacan aquellos que reivindican "basta de violencia machistas" o "que las mujeres puedan salir a correr solas tranquilas". También resaltan un retuit de la propia Laura Luelmo al siguiente mensaje: "Te enseñan a no ir sola por los sitios oscuros en vez de enseñar a los monstruos a no serlo".

Esta es una selección de los mensajes:

#LauraSomosTodas Por nosotras. Por nuestras madres. Por nuestras hijas. Por nuestras amigas. No podemos seguir quietas. Tampoco calladas. Algo tiene que cambiar en esta sociedad. No se puede soportar ni una sola agresión más, no podemos tolerar que maten a una más. YA VALE.

Salió a las 4 de la tarde a correr, como yo cualquier día de la semana.

A plena luz del día, empezando a vivir...y ya no está.

Llamadme feminazi, os podéis reír. Mientras, a mí me duele Laura, me duele muchísimo.

Pero esta guerra, esta matanza no la vais a ganar. #LauraSomosTodas pic.twitter.com/uDs9Mwc7tx