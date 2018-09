Torra apela a la movilización y asegura que llegará "hasta el final"

Actualizada 03/09/2018 a las 11:07

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha apelado este lunes a la movilización popular en la calle tras el juicio a los políticos independentistas y ha asegurado que tiene intención de culminar el proceso independentista: "Llegaré hasta el final. Mi único límite es el Parlament de Cataluña".

"Es el único al que debo lealtad y, por tanto, sobre el tema obediencia llegaré tan al final como el Parlament quiera llegar", ha dicho en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press en la que ha asegurado no tener miedo de la amenaza de la aplicación del artículo 155 de la Constitución y ha afirmado que no se ha planteado tener que exiliarse.

Ha defendido que el proceso judicial contra los líderes soberanistas es "una farsa instruida desde el Gobierno español que tiene la voluntad de destruir una idea y de descabezar el proceso independentista", como dijo la exvicepresidenta del Ejecutivo central Soraya Sáenz de Santamaría, ha recordado.

Es por ello que ha afirmado que, tras los juicios por el proceso independentista, habrá que dar una respuesta en el Parlament, y ha augurado unos meses en los que se producirá una "movilización permanente en defensa de los derechos civiles".

"Las marchas por los derechos civiles de los años 60 en Estados Unidos cambiaron el país y aquí, cuando recibimos la sentencia del Tribunal Constitucional [sobre el Estatut], la gente salió a las calles y cambiamos el país", ha subrayado.

Así, cree que "si al pueblo de Cataluña le parece que es una de las vías", ha avalado que se convoque un paro similar a una huelga, aunque ha reconocido que es prematuro valorar su idoneidad.

Asimismo, ha señalado que las decisiones que adopte el Govern que preside sólo corresponden al actual Ejecutivo catalán: "Que nadie se atreva nunca jamás a insinuar que lo que hagamos en este Govern puede perjudicar a los presos políticos".

Sobre la conferencia política que prevé presentar este martes en el Teatre Nacional de Cataluña (TNC) de Barcelona, ha explicado que ha compartido sus ejes principales con varias personas, también con consellers, y ha advertido de que "conviene que sea escuchada".

El discurso, ha avanzado, espera recoger al independentismo central, que cree hegemónico en Cataluña, y la defensa de los derechos y libertades civiles, y ha sostenido que las encuestas revelan que el 80% de catalanes apoyan el derecho a la autodeterminación, rechazan "la represión" al soberanismo y son contrarios a la monarquía.

Cuestionado por que el independentismo no haya logrado el 50% de votos en contiendas electorales, el presidente catalán ha respondido que logró más porcentaje que el resto de opciones en los últimos comicios: "Me niego a aceptar que no tengamos la mayoría social en este país".

Torra, que ha bromeado con que "con tantos 'spoilers' no irá nadie a la conferencia", también ha relatado que apelará a la unidad y que los juicios contra exconsellers y los líderes sociales investigados en el Tribunal Supremo no servirán para defenderse sino para acusar al Estado de actuar contra la democracia, ha dicho.

LAZOS AMARILLOS

Sobre la polémica alrededor de la colocación y retirada de lazos amarillos y otros símbolos que reivindican la libertad de los presos en Cataluña, se ha mostrado preocupado por la inseguridad que generan "grupos encapuchados con armas blancas" que actúan de noche, y ha defendido que los Mossos d'Esquadra identifiquen a los que actúan así.

"Si no queremos lazos amarillos en las calles, saquemos a los presos políticos y que vuelvan los exiliados, y seguro que no habrá", ha zanjado.

