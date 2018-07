Rajoy promete ser "leal" a su sucesor y pide "responsabilidad"

Actualizada 20/07/2018 a las 20:58

El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha prometido este viernes que será "leal" con su sucesor y ha pedido "responsabilidad" a los 3.082 compromisarios que asisten al XIX Congreso Nacional Extraordinario del PP que elegirá al nuevo presidente de la formación.

Rajoy, visiblemente emocionado, ha afirmado que ha sido un "privilegio" presidir el PP durante 14 años, "los mejores" de su vida, aunque ha exclamado que "algunos podían haber sido un poco más cómodos". "Me voy con la serenidad de que no han sido los españoles quienes nos han retirado del Gobierno y tampoco mis compañeros de partido", ha enfatizado.

Dicho esto, el exjefe del Ejecutivo ha asegurado que aunque dejará la Presidencia de la formación estará a "disposición de todos", ya lejos "de los focos". "Me aparto, pero no me voy", ha aseverado.

¿UN MENSAJE A AZNAR?

Y a renglón seguido, ha añadido: "Y desde luego seré leal. Y todos sabéis que yo sé lo que es ser leal", un mensaje que se ha interpretado como dirigido implícitamente a su antecesor, José María Aznar, que dejó en 2016 la presidencia de honor del PP y no ha acudido a este congreso.

Justo un día antes de que los más de tres mil compromisarios elijan al nuevo presidente, Rajoy ha hecho además una llamada a la "responsabilidad". "Quiero que seáis responsables en el ejercicio de vuestros cargos y estéis siempre preparados para responder con acierto cuando se os reclame", ha manifestado.

Poco después, ha vuelto a apelar a la responsabilidad para el ejercicio de cualquier cargo público: "Estáis escribiendo la historia de España, hay que escribirla bien". Y ha concluido su intervención pidiendo a los suyos que estén "preparados" porque los españoles les "necesitan" y les "esperan". Todo el auditorio se ha puesto en pie en una cerrada ovación.

DEFIENDE SU GESTIÓN DEL CONFLICTO CATALÁN

Además, Rajoy ha aprovechado este viernes su último discurso como presidente del PP para defender su gestión del conflicto catalán y proclamar que, aunque no fue "fácil", porque tuvo que afrontar una situación "sin precedentes", ahora "los responsables están respondiendo ante los tribunales o huidos".

En la que ha sido su despedida del partido en el que empezó a militar en 1977 ha cargado, sin citarles expresamente, contra los que hacían ver que gestionar este asunto era "muy fácil" y "sabían lo que tenían que hacer". "Sobre todo --ha deslizado-- después de que lo hubiéramos hecho nosotros".

Así, ha recordado que la proclamación de independencia de una comunidad autónoma era algo insólito y que había que "improvisar hasta los procedimientos" para hacerle frente. "No era fácil, pero supimos arbitrar fórmulas para hacerlo y se hizo", ha apostillado.

Y para defender que se actuó bien se ha remitido a los "hechos": "El Gobierno autonómico que proclamó la independencia fue cesado, los responsables están respondiendo ante los tribunales o huidos, Puigdemont no ha vuelto a estar en el Gobierno de la Generalitat", ha enumerado, recalcando que "por mucho que lo hayan intentado" tampoco han podido repetir como consellers los que le acompañaron en su desafío al Estado.

EL PARTIDO LO DESPIDE CON UN VÍDEO

Justo antes de que Rajoy subiera a la tribuna para pronunciar su último discurso, el PP ha difundido un vídeo que repasa su vida política y ensalza sus principales hitos, y que incluye diversos saludos y elogios de mandatarios internacionales como Angela Merkel (Alemania), Antònio Costa (Portugal) o Enrique Peña Nieto (México).

La cinta, con la que han querido despedir al que ha sido su presidente los últimos 14 años, comienza poniendo en valor a un hombre que se puso al frente de un país "en momento de dificultad" en los que el expresidente, dice la cinta, consiguió mantener la calma mientras "muchos perdieron los nervios" y que "ha dejado un huella y un camino".

El vídeo destaca los inicios de Rajoy como concejal de Pontevedra hasta su llegada a La Moncloa, un camino que ha estado lleno de "obstáculos" que él consiguió superar, elogiando, en concreto, que se mantuviera firme frente al rescate, que consiguiera "vencer" la crisis, que no cediera a "los cantos de sirena" para "buscar atajos" frente al terrorismo y que defendiera la unidad de España.

"Hiciste de España un país más fiable", remarca la cinta, que incluye, a continuación, los mensajes de diversos mandatarios internacionales saludando al expresidente, reconociéndole su gestión y deseándole éxitos.

