Gestos que se interpretan como signos de cambios

Carlos III decidió saludar a los congregados en el Palacio de Buckingham como su primer acto tras el regreso de Balmoral y ha abierto las puertas a una ceremonia hasta ahora privada. Se han interpretado como signos de cambio, en una tradición británica que tiene elementos que parecen trasnochados en el siglo XXI.

Un monarca de quien se esperan reformas confirmó que mantendrá el acuerdo financiero que desde 1760 da al Tesoro la 'renta neta' anual de la Hacienda de la Corona, -un cúmulo de propiedades que van desde grandes extensiones de terreno rural y urbano a los recursos del subsuelo marino- a cambio de que el Gobierno financie las actividades del monarca y su familia. Políticos republicanos sospechaban que intentaría cambiar el acuerdo ante las acusaciones de recaudar dinero para sus organizaciones beneficiosas de millonarios corruptos o canjeando donaciones por títulos honoríficos.

Su condición de monarca borra sus posibles preocupaciones sobre la investigación por la Policía de al menos uno de los casos. El rey es la única persona legalmente inmune en el sistema británico. Como Carlos III, anunció en su primer mensaje a la nación que no podrá dedicar tanto tiempo a las organizaciones benéficas. También afirmó en una entrevista con la BBC que no tiene intención de expresar opiniones sobre los asuntos de Gobierno, que han provocado fuertes polémicas durante su tiempo como heredero. Elizabeth Buchanan, ex secretaria privada del príncipe, afirmó en la BBC que este rey conoce el país mejor que todos los políticos, porque lo ha recorrido durante décadas. Ese conocimiento, que es indudable, le llevaba también a escribir frecuentes cartas a miembros del Gobierno para sugerirles ideas o mostrar su contrariedad por algún asunto.