Olivia Newton-John: 3 películas para recordarla

‘Grease’ (1978) y su papel como Sandy, que inspiró a miles de jovencitas. Fue su trampolín hacia la fama internacional y marcó una época. La música y el cine están de luto. La popular cantante y actriz Olivia Newton-John falleció este lunes de cáncer de mama a los 73 años . Deja un legado artístico de más de cuatro décadas en la élite del pop tras alcanzar el estrellato gracias a la película musical, que inspiró a miles de jovencitas. Fue su trampolín hacia la fama internacional y marcó una época.

Estas son sus tres películas más famosas. Newton-John era una de las cantantes más comerciales del momento, pero también le atraía la gran pantalla y en 1973 rodó varios "especiales" para televisión que gustaron a la crítica. Fue el punto de partida de una carrera televisiva que le llevó a lo más alto.

GREASE

el musical más taquillero de Hollywood. Se estrenó un 16 de junio. En España hubo que esperar hasta el 22 de septiembre. Costó seis millones de dólares y recaudó casi 400 millones. Su momento cumbre llegó en 1978 cuando le presentaron al productor estadounidense Allan Carr, que cayó rendido a los encantos de la artista y a los pocos días le llamó para realizar unas pruebas con John Travolta. Así se forjó su fichaje para la película musical ‘Grease’, que protagonizó junto a Travolta y causó verdadero furor, convirtiéndose en. Se estrenó un 16 de junio. En España hubo que esperar hasta el 22 de septiembre. Costó seis millones de dólares y recaudó casi 400 millones.

TAL PARA CUAL

Cinco años más tarde, ambos actores repitieron en la comedia romántica 'Tal para cual', que supuso un pequeño fiasco en taquilla. El público se esperaba algo más con brillantina, cuero, leggings y pantalones de pitillo y no fue nada de eso.

XANADÚ

Tampoco había funcionado entre el público 'Xanadú' (1980), la siguiente película de Newton-John tras 'Grease'. También era el musical, pero la mezcla de temas contemporáneos y clásicos no cuajó a pesar de la presencia de Gene Kelly y de la prestigiosa ELO (Electric Light Orchestra).

A lo largo de su carrera, la cantante logró cinco números uno en las listas estadounidenses, incluyendo sus clásicos "Physical," "Have You Never Been Mellow" y "You're the One That I Want", este último parte de la banda sonora de Grease.