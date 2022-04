Una comisión investigará si Johnson mintió al Parlamento sobre las fiestas en Downing Street

Cámara de los Comunes de investigación para dilucidar si el primer ministro, mintió al Parlamento sobre las fiestas en Downing Street durante la pandemia. Lade Reino Unido ha aprobado este jueves que una comisión inicie unapara dilucidar si el primer ministro, Boris Johnson

El Partido Laborista, líder de la oposición, presentó la moción el martes y ha salido adelante sin oposición de las bancadas del Gobierno de Johnson.

Así, la Comisión de Privilegios examinará las alegaciones de que Johnson mintió al Parlamento cuando negó que se violaran las reglas en Downing Street con las reuniones, después de que el 'premier' haya sido multado por la Policía Metropolitana por asistir a uno de estos eventos.

Se había pedido a los diputados conservadores que respaldaran el intento del Gobierno británico de retrasar la votación hasta que concluyan las investigaciones de la Policía y Sue Gray, la funcionaria que tiene entre manos otra investigación independiente. No obstante, en un cambio de última hora, se ha trasladado a los parlamentarios conservadores que podían votar como quisieran la moción laborista.

Según ha destacado la cadena Sky News, hay cierta especulación en Westminster sobre que los diputados 'tories' no están preparados para esperar más por una investigación sobre la conducta del primer ministro, actualmente de visita oficial en India. La investigación de la comisión, no obstante, no comenzará hasta que la de Scotland Yard termine.

La Comisión de Privilegios está conformada por siete diputados que reflejan la composición de la Cámara de los Comunes. Actualmente está compuesta por cuatro conservadores, dos laboristas y uno del Partido Nacional Escocés (SNP, por sus siglas en inglés).

Está dirigido por un miembro de la oposición, que en este caso es Chris Bryant. Cuando acabe la investigación, deberá preparar un informe y derivarlo después a los Comunes. Sus conclusiones y recomendaciones tendrían que volver a votarse en la cámara.

Johnson, su mujer, Carrie, y el ministro de Finanzas británico, Rishi Sunak, fueron multados la semana pasada. En total, la Policía Metropolitana de Londres emitió una treintena de sanciones. Tras recibir la multa, el 'premier' asegura que la pagó "inmediatamente" y ha reiterado sus disculpas por haber violado las restricciones.

La Policía Metropolitana ya multó a las 20 primeras personas por asistir a uno de estos eventos, por lo que ya ha emitido medio centenar de sanciones. Abrió una investigación propia sobre doce de estos eventos en ocho fechas distintas, con el objetivo de verificar si efectivamente se habían violado las regulaciones impuestas por el Gobierno para contener la expansión del coronavirus.

La investigación de la Policía se lanzó al margen del informe independiente encargado por el Gobierno y que ya puso en tela de juicio unas reuniones celebradas entre mayo de 2020 y abril de 2021. Johnson, que asistió al menos a tres de ellas, ha pedido perdón pero siempre ha sostenido que no se incumplieron las normas.