La UE promete nuevas sanciones tras acusar a Rusia de "atrocidades" en la ciudad ucraniana de Bucha

"Consternado por las espantosas imágenes de las atrocidades cometidas por el Ejército ruso en la región liberada de Kiev", ha hecho saber Michel en un mensaje en Twitter, acompañado de la etiqueta "Masacre en Bucha".

Michel ha prometido al Gobierno ucraniano y a las ONG el comienzo de una "recopilación de las pruebas necesarias para perseguir el caso en los tribunales internacionales" antes de prometer que "ya están en camino nuevas sanciones de la UE y más apoyo".

También el máximo responsable diplomático de la Unión Europea, Josep Borrell, se ha sumado a esta condena con otro mensaje en Twitter en el que primero felicita a las fuerzas ucranianas por "la liberación de la mayor parte de la región de Kiev".

Sin embargo, Borrell también se ha declarado "conmocionado por la noticia de las atrocidades cometidas por las fuerzas rusas" y ha garantizado que "la UE ayudará a Ucrania a documentar los crímenes de guerra".

Borrell ha propuesto que la Corte Internacional de Justicia sea el instrumento empleado "para perseguir todos los casos" antes de garantizar que "la UE seguirá apoyando firmemente a Ucrania".

Minutos antes, el ministro de Exteriores ucraniano, Dimitro Kuleba, había acusado a las fuerzas rusas de orquestar una "masacre" en Bucha y ha pedido al G7 que emita una serie de "nuevas sanciones devastadoras" contra Moscú, con carácter inmediato.

"La masacre de Bucha ha sido deliberada. El objetivo de los rusos es el de eliminar a todos los ucranianos que puedan. Tenemos que detenerles y echarles a patadas", ha declarado a través de su cuenta de Twitter.

"Demando nuevas y devastadoras sanciones del G7 ahora", ha añadido el ministro, antes de proponer un embargo sobre el petróleo, el gas y el carbón rusos, el cierre de puertos a todos los barcos y bienes de Rusia, y la desconexión de todos los barcos rusos del mecanismo de intercambio financiero SWIFT.

Uno de los asesores de la Presidencia de Ucrania, Mijailo Podoliak, había acusado este sábado a Rusia de maniatar y asesinar a los civiles que las tropas ucranianas han encontrado sin vida tras recuperar la ciudad, al noroeste de Kiev.

"Los cuerpos de personas con las manos atadas, que han sido asesinadas a tiros por soldados rusos, yacían en las calles. Estas personas no estaban en el Ejército. No tenían armas. No representaban ninguna amenaza. ¿Cuántos casos más están ocurriendo ahora mismo en los territorios ocupados?", ha expresado Podoliak en su cuenta de Twitter.

Podoliak ha compartido una imagen donde se muestran varios cuerpos en el suelo, uno de ellos con las manos visiblemente atadas a la espalda.