Argelia "revisará todos los acuerdos con España" por el cambio de postura en el Sáhara

Argelia va a realizar "una revisión" de todos los acuerdos que mantiene con España como respuesta al histórico cambio de posición del Gobierno de Pedro Sánchez frente al Sáhara Occidental, antigua colonia española. Chakib Kaid, secretario general del Ministerio de Asuntos Exteriores argelino, descartó que se vayan a producir consecuencias inmediatas en la venta de gas y petróleo, aunque dejó abierta la puerta a que no se renueven los contratos actuales cuando llegue su vencimiento -esto no pasaría hasta 2030 tras la reciente prórroga sellada en enero por la energética española Naturgy y la empresa estatal argelina Sonatrach-. "Está claro que Argelia va a hacer una revisión de todos los acuerdos con España, en todos los ámbitos, para ver en el futuro cómo se desarrolla la relación", comentó este lunes Kaid a dicho diario en Roma, donde participa en diversos encuentros con las autoridades italianas.

En 2021 alrededor del 45% del gas que España importó provenía de Argelia, uno de los grandes productores del norte de África y al que no le faltan novias a las que vender sus hidrocarburos. Muchos países europeos miran ahora a Argel como solución para cubrir el hueco que les provocará la disminución de las importaciones a Rusia como represalia a la invasión de Ucrania. Italia, que satisfizo el 43% de sus necesidades gasísticas el año pasado con compras a Moscú, es la mejor prueba de ello. Su ministro de Asuntos Exteriores, Luigi di Maio, ha visitado dos veces en el último mes la embajada de Argel en Roma, una capital donde se espera al presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, el próximo mes de mayo. En una de las primeras reacciones oficiales argelinas tras el cambio de postura del Ejecutivo español, Kaid insiste en que su Gobierno "no fue informado" de este volantazo en la política exterior de nuestro país. "Estamos muy sorprendidos por este giro inexplicable", dijo. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, no aclaró si había hablado con su homólogo argelino cuando informó el 18 de marzo del apoyo de Moncloa al plan de autonomía propuesto por Marruecos, al considerarlo ahora "la base más seria, realista y creíble" para la "resolución" del conflicto. Albares se justificó ante los medios diciendo que la diplomacia "requiere discreción y no airear conversaciones". "Contraviene" la política anterior Argelia, principal valedor del Frente Polisario, el grupo guerrillero que lucha por la independencia del Sáhara Occidental, está todavía "analizando las razones" del cambio de postura española, que "contraviene" la "política muy equilibrada" que Madrid había desarrollado en esta cuestión hasta ahora. El secretario general del Ministerio de Asuntos Exteriores argelino se quejó además de que Pedro Sánchez no informara a Tebboune de que se avecinaba un respaldo español a Marruecos en la conversación telefónica que los dos presidentes mantuvieron el 6 de marzo. En aquel diálogo Sánchez agradeció al líder argelino que su país fuera "un socio energético fiable" y mostró su voluntad de "reforzar la asociación" entre ambas naciones. Ésta, en cambio, pasa ahora por uno de sus momentos más bajos con el apoyo a Marruecos, con el que Argelia mantiene una suerte de 'guerra fría' al disputarse el liderazgo en el Magreb y en el Sahel. Pese a las graves dificultades actuales, Kaid no cerró la puerta a un acercamiento futuro con España si se vuelve al estatus anterior. "En diplomacia todo es posible. Esperemos que nuestros amigos españoles den los pasos necesarios en esa dirección", dijo, rechazando que en su Gobierno se hable de traición. "No quiero utilizar grandes palabras, hablo de sorpresa y de gran decepción". Frente a la crisis entre Argel y Madrid, el diplomático argelino celebró la "fase ascendente" de la cooperación de su nación con Italia. "Los dos países nos consideramos socios estables y fiables -enfatizó-. Estamos hablando de todas las cuestiones y vamos a hacer evolucionar nuestra relación".