20.000 extranjeros se unen a la lucha en Kiev

contra la ofensiva militar de Rusia en el Este. Aunque no sea de la manera más explícita posible. Diversos gobiernos han enviado armas, cascos y ayuda humanitaria a Volodímir Zelenski, quien instó a crear una "legión internacional" de voluntarios extranjeros, a quienes se encargue de armar para "unirse a la defensa de la seguridad en Europa", pues "esto no es solo la invasión de Rusia a Ucrania, es el comienzo de una guerra contra Europa, contra la unidad europea". La ciudadanía mundial ha escuchado su llamada y muchos han acudido. Según Zelenski, la cifra se eleva a 20.000 combatientes, principalmente europeos. Europa se uneen el Este. Aunque no sea de la manera más explícita posible. Diversos gobiernos han enviado armas, cascos y ayuda humanitaria a Ucrania , aunque se abstienen de mandar tropas propias. La cuestión la impulsó hace días el presidente del territorio asediado por las fuerzas rusas,, quien instó a crear una "legión internacional" de voluntarios extranjeros, a quienes se encargue de armar para "unirse a la defensa de la seguridad en Europa", pues "esto no es solo la invasión de Rusia a Ucrania, es el comienzo de una guerra contra Europa, contra la unidad europea". La ciudadanía mundial ha escuchado su llamada y muchos han acudido. Según Zelenski, la cifra se eleva a

gran número de brigadistas se han alistado en las primeras veinticuatro horas de funcionamiento de la web abierta para facilitar este trámite, fightforua.org. Pero, ¿pueden extranjeros ir a una guerra ajena sin problema? Las leyes nacionales de los países pertinentes no lo permiten implícitamente, aunque existen vacíos legales que se pueden aprovechar para salir impune. En el caso de Reino Unido, que los británicos vayan a combatir contra las fuerzas rusas es "ilegal", afirmó el jefe del Estado Mayor. No obstante, la ministra de Exteriores, Liz Truss, mostró su apoyo a los ciudadanos que quisieran partir a Ucrania. La situación se repite en EE UU, donde su presidente, Los primeros están ya desplegados y "en posición" a las afueras de Kiev, informó el Ejército local, que destacó que entre los voluntarios hay ciudadanos de hasta 52 países, entre ellos Estados Unidos, Suecia, Lituania, Reino Unido, México o India, "que ayudan a defender la capital". El ministro de Asuntos Exteriores, Dimitro Kuleba, subrayó que estese han alistado en las primeras veinticuatro horas de funcionamiento de la web abierta para facilitar este trámite, fightforua.org. Pero, ¿pueden extranjeros ir a una guerra ajena sin problema? Las leyes nacionales de los países pertinentes no lo permiten implícitamente, aunque existen vacíos legales que se pueden aprovechar para salir impune. En el caso de Reino Unido, que los británicos vayan a combatir contra las fuerzas rusas es "ilegal", afirmó el jefe del Estado Mayor. No obstante, la ministra de Exteriores, Liz Truss, mostró su apoyo a los ciudadanos que quisieran partir a Ucrania. La situación se repite en EE UU, donde su presidente, Joe Biden , ha recalcado por activa y por pasiva que sus tropas "no han participado ni participarán" en el conflicto de Ucrania. Señaló, además, que en caso de hacerlo "será una guerra mundial cuando los estadounidenses y rusos comiencen a dispararse unos a otros". Algo que se quiere evitar a toda costa. Según un informe, hay 3.000 voluntarios de EE UU en Kiev.

"ES LO CORRECTO"

Media docena de voluntarios españoles se encuentran también en la capital, junto a brigadistas de otras nacionalidades. Unirse a la batalla "no fue realmente una decisión, es algo que hay que hacer. Es lo correcto", manifestó Hunter Francis, un exsoldado y estudiante de criminología canadiense, quien no siente "ninguna ira hacia los rusos" pues "no quieren estar allí. Nadie quiere esta guerra. Nadie gana". No es la primera vez que Ucrania recibe a combatientes extranjeros para luchar en su territorio. Desde el estallido del conflicto en el Donbass en 2014, se estima que unos 17.000 voluntarios de 55 países fueron a luchar. Actualmente, Rusia cuenta con apoyo de las fuerzas chechenas, sirias y mercenarios del grupo Wagner.