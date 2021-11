El ultraderechista Éric Zemmour se presenta candidato a las elecciones presidenciales

El ensayista y polemista Éric Zemmour se declaró este martes candidato a los comicios presidenciales franceses de abril de 2022, un anuncio con el que el ultraderechista puso fin a meses de rumores.

"Durante mucho tiempo me contenté con mi papel de periodista y escritor (...), me decía que cada uno su papel. (...) Pero ya no es cuestión de reformar Francia, sino de salvarla. Por eso he decidido presentarme a la elección", dijo en un mensaje de vídeo grabado y retransmitido en sus redes.

Su primer mitin de campaña tendrá lugar el domingo en la sala Zénith de París, un encuentro que estaba programado desde mediados de noviembre y que se celebrará un día después de que el partido conservador Los Republicanos elija a su aspirante para esos comicios.

El vídeo divulgado hoy tuvo un carácter eminentemente nostálgico, en el que hizo referencia a una Francia "que está a punto de desaparecer": la Francia de Napoleón Bonaparte y del general Charles de Gaulle, la de los personajes de Molière, la de Voltaire y Rousseau, o la de Brigitte Bardot y Jean-Paul Belmondo.

"Desde hace décadas, nuestros gobiernos de derecha e izquierda nos han conducido a este camino funesto del declive y la decadencia", dijo leyendo una alocución acompañada de imágenes históricas y de actualidad y en la que no miró prácticamente a la cámara.

Zemmour, de 63 años, apeló a esos franceses que tienen la sensación "de no estar en casa": "Durante mucho tiempo no os habéis atrevido a decir lo que veis", dijo sobre esa realidad en la que "aunque la inmigración no es la causa de todos los problemas, los agrava".

"Os van a decir lo peor sobre mí, pero aguantaré. Nunca bajaré la cabeza porque tenemos una misión que cumplir. (...) Ayudadme, uníos a mí (...) para que nuestros hijos y nietos no conozcan la barbarie, para que nuestras hijas no tengan que llevar velo y que nuestros hijos no sean sometidos", añadió.