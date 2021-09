Mario Vargas Llosa revela que un religioso abusó de él cuando tenía doce años

Un religioso de la orden salesiana, el hermano Leoncio, abusó sexualmente de Mario Vargas Llosa cuando el escritor y tenía doce años. Ocurrió en el colegio La Salle de Lima, donde el escritor peruano-español estudió durante varios años. , el hermano Leoncio,decuando el escritor y Premio Nobel de Literatura. Ocurrió en el colegio La Salle de Lima, donde el escritor peruano-español estudió durante varios años.

Vargas Llosa reveló los detalles del doloroso episodio el martes, en una entrevista con William Guillén Padilla para la Feria Virtual del Libro de Cajamarca (Perú). El escritor, de 85 años, contó que desde aquel momento abandonó la práctica religiosa.

"El colegio estaba vacío y este hermano me llevó al quinto piso, donde no podíamos entrar los estudiantes del colegio, porque era donde tenían los hermanos sus cuartos. Sacó de pronto de su cuarto unas revistas mexicanas que se llamaban Vea, que eran de desnudos de bailarinas. A mí me dejó completamente desconcertado", contó el escritor y académico.

"Mientras las ojeaba, me di cuenta de que este hermano me estaba tocando la bragueta, como si quisiera masturbarme. Fue para mí un escándalo, yo me eché a llorar y a gritar", agregó.

"Yo era muy católico, porque había nacido en una familia muy católica, muy practicante, y lo fui hasta los 12 o 13 años cuando tuve ese incidente con un hermano del colegio La Salle. Fue un incidente, digamos, de origen sexual", reiteró el autor de 'La casa verde' y 'La fiesta del Chivo', que ya se había referido a este acontecimiento en sus memorias, 'El pez en el agua'.

"Entonces el hermano Leoncio se asustó mucho, abrió la puerta, me dejó salir y me dijo: 'Cálmate'. Yo cuento esto porque, curiosamente, a partir de entonces, yo que había sido un niño muy creyente y que cumplía con comulgar cada primer viernes, me fui desinteresando de la religión", concluyó el escritor.

Vargas Llosa ya había hablado de su distanciamiento de la religión sin vincularla directamente a los abusos. "Yo perdí la fe cuando era muy joven, casi un niño, y en mi caso la cultura ha reemplazado perfectamente la fuerza vital que da la creencia en Dios, pero me doy cuenta de que eso son casos muy excepcionales. No hay una sola sociedad en que el grueso de la población haya conseguido reemplazar de modo permanente la preocupación religiosa por la cultural", afirmó en 2012 en una entrevista con el diario La Vanguardia.