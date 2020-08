Salta sobre un tiburón ballena en mitad del mar y sus amigos graban la 'hazaña'

Las redes se han vuelto a hacer eco de un nuevo y lamentable caso de maltrato animal. Pese a que se nos inculca desde pequeños que debemos respetar a los animales, lo cierto es que todavía quedan personas que ven en los animales un objeto de divertimento propio.

Sucedió hace unos días pero es ahora cuando el vídeo se ha viralizado acorralado por las críticas. Un hombre estaba navegando con unos amigos y, al ver a varios tiburones ballena rondar su barco, no se lo pensó dos veces y saltó sobre él.

Este vergonzoso episodio tuvo lugar hace pocos días en el Mar Rojo, cerca de la ciudad de Yanbu en Arabia Saudita, donde Zaki Al-sabahy, el causante de la escena, estaba en un barco con otros dos hombres, identificados como Bader Al-Kabidi y Yasser Al-Rifai.

Las imágenes filmadas por uno de ellos mostraban a Zaki de pie en el borde del barco mientras numerosos tiburones ballena nadaban a su alrededor, pero en lugar de dejarlos en paz, Zaki decidió acercarse a uno de los enormes peces.

Sin importarle el bienestar del animal, el hombre se fijó en uno que pasaba cerca y sin pensárselo dos veces saltó encima del gran tiburón inclinándose hacia adelante a cuatro patas y, finalmente, agarrándose a su aleta dorsal para mantener el equilibrio.

Saudi takes a ride on whale shark in the Red Seahttps://t.co/zxweCVdkOY pic.twitter.com/XRHSBwjGq6