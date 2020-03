La OMS cree que España está llegando al pico, pero dice que no basta el aislamiento

Actualizada 31/03/2020 a las 10:32

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha comentado que España e Italia pueden estar llegando al pico de incidencia de casos del nuevo coronavirus, pero les ha advertido de que para reducir el número de contagios no basta con mantener aislada a la población, sino que deberán seguir realizando test diagnósticos.



"¿Espera la OMS que Italia y España estén casi ahí?, sí, lo esperamos. Todo el mundo habla de la curva y la estabilización, pero la pregunta es cómo conseguir ir hacia abajo y para eso no basta con encerrar a la población, sino que también se necesita redoblar los esfuerzos de salud pública y en eso es en lo que se tienen que centrar los países", ha dicho el director de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan.



En este sentido, la directora técnica del Programa de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María VanKerkhove, ha subrayado la necesidad de que los países usen el margen de tiempo que da el confinamiento a la población para seguir buscando intensamente los casos de coronavirus, aislando a los contactos y tratando a los infectados.



La OMS recomienda hacer pruebas hasta que solo un 10 por ciento de la población de positivo. Si un 80 o 90 por ciento de los resultados son positivos es que muchos casos se están escapando, aunque reconocen que la posibilidad de hacer las pruebas depende del número de tests de los que disponga el país.



Respecto a la eficacia de la cloroquina, el organismo de Naciones Unidas ha aclarado que no hay un tratamiento específico que "cure" el coronavirus y que fármacos como éste se están usando para acortar la enfermedad, mejorar algunas complicaciones y evitar que los casos leves se agraven. "Además, hay que tener cuidado de que no se agoten porque son necesarias para otras enfermedades", han zanjado desde la OMS.

Te puede interesar