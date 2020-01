Irán se muestra escéptico ante el tono conciliador de Trump debido a las sanciones

Actualizada 09/01/2020 a las 09:33

El enviado iraní ante la ONU, Mayid Tajt Ravanchí, dijo este jueves que Irán "no será engañado" por las palabras del presidente estadounidense, Donald Trump, de ofrecer cooperación al tiempo que impone sanciones sin precedentes.



Ravanchí indicó en una entrevista con la agencia oficial iraní IRNA que no se puede confiar en el tono conciliador de Trump y que "mientras EE UU persista en la animosidad, las negociaciones no tienen sentido".

Este miércoles, el presidente estadounidense aseguró que "EE.UU. está preparado para abrazar la paz con todos aquellos que la buscan" y apostó por renegociar el acuerdo nuclear de 2015, al tiempo que anunció nuevas y "poderosas" sanciones contra Teherán.



Sobre las sanciones, Tajt Ravanchí señaló que están "en contra del derecho y las normas internacionales" y que se pueden considerar "terrorismo económico".



"EE UU asesinó al general Qasem Soleimaní e inició una nueva escalada y hostilidad con Irán", denunció el diplomático, quien instó a la cooperación de los países de Oriente Medio para restaurar la paz en la región.



Soleimaní, comandante de la influyente Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní, fue asesinado el pasado viernes en un bombardeo selectivo de EE UU en Bagdad.



En respuesta a esta acción, la Guardia Revolucionaria disparó ayer decenas de misiles contra la base aérea de Ain al Asad, en el oeste de Irak y con presencia de tropas estadounidenses.



Se temía que Trump optara por la vía militar como represalia pero, alegando que el ataque iraní no causó víctimas, se decantó por imponer más sanciones, rebajando las posibilidades de un conflicto.



Las autoridades iraníes han advertido, no obstante, que ese ataque es solo el inicio de su venganza y que su objetivo es la salida de las tropas estadounidenses de Oriente Medio.

