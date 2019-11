Actualizada 30/11/2019 a las 09:11

El autor del apuñalamiento que se ha producido este viernes en el Puente de Londres, identificado como Usman Khan, de 28 años, era un condenado por terrorismo que había sido puesto en libertad condicional en 2018 con una pulsera electrónica.

Kahn fue condenado por delitos relacionados con el terrorismo en 2012, ha confirmado este sábado en un comunicado el máximo responsable antiterrorista de Scotland Yard, Neil Basu, al tiempo que ha asegurado que una línea "clave" de la investigación es establecer cómo llevó a cabo el ataque. En concreto, Khan se declaró culpable, junto a otros ocho hombres, de conspirar para bombardear la Bolsa de Londres, el Big Ben y la Abadía de Westminster en 2010 inspirados por Al Qaeda, y poseían una lista escrita a mano con nombres y direcciones de otros objetivos potenciales, incluido el primer ministro británico, Boris Johnson, alcalde de la ciudad en aquel momento, según ha detallado 'The Guardian'.

De hecho, también según el diario británico, el juez que dictó la sentencia por estos hechos identificó a Khan y a otros dos acusados como "los yihadistas más importantes" y apuntó que no deberían ser liberados hasta que ya no representaran una amenaza para la población. Además, Basu ha agregado que la Policía se encuentra registrando la residencia de Khan en Staffordshire y que se cree que ha actuado solo. "Si bien todavía estamos en las primeras etapas de la investigación, en este momento no estamos buscando activamente a nadie más en relación con el ataque", ha indicado Basu. "Sin embargo, seguimos haciendo consultas rápidas para asegurarnos de que ninguna otra persona estuvo involucrada en este ataque y que no hay una amenaza pendiente para la población", ha agregado.

Por otra parte, Basu ha informado sobre las circunstancias en las que se ha producido el ataque. Según ha detallado, Kahn ha asistido a un evento en Fishmonger's Hall. Según el diario 'The Guardian', se trataba de una conferencia sobre rehabilitación de delicuentes. "Creemos que el ataque comenzó dentro antes de abandonar el edificio y continuar hacia el Puente de Londres, donde fue detenido y posteriormente enfrentado y tiroteado", ha especificado.

Finalmente, ha pedido a la población que evite el área del Puente de Londres y ha solicitado que cualquiera con información o imágenes sobre el incidente las comparta con la Policía británica. "La seguridad pública es nuestra principal prioridad y estamos mejorando las patrullas policiales en toda la ciudad y en todo Londres", ha asegurado.

DELINCUENTES "SERIOS Y VIOLENTOS"

En este contexto, el primer ministro británico, Boris Johnson, ha criticado que delincuentes "serios y violentos" salgan de prisión "pronto". "Es un error permitir que los delincuentes serios y violentos salgan pronto de prisión y es muy importante que abandonemos ese hábito y que apliquemos penas apropiadas para los delincuentes peligrosos, especialmente para los terroristas", ha señalado Johnson.

El ataque, que ha dejado dos muertos y tres heridos, ha concluido cuando el atacante ha muerto tiroteado por la Policía, que investiga el suceso como un "incidente terrorista", según han informado las autoridades británicas.

Te puede interesar

Selección DN+