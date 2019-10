Johnson dice que ha llegado "finalmente el momento" de apoyar el 'brexit'

Actualizada 19/10/2019 a las 11:06

El primer ministro británico, Boris Johnson, pidió este sábado a la Cámara de los Comunes que apoye el acuerdo del "brexit" porque ha llegado "finalmente el momento" de resolver la retirada del Reino Unido de la Unión Europea (UE).



En el comienzo de la sesión extraordinaria del Parlamento británico, Johnson afirmó es hora de "unir al país" y de "construir una nueva relación" con el bloque europeo.



Londres y Bruselas llegaron el jueves -día 17- a un pacto sobre la retirada del Reino Unido de la UE después de intensas y maratonianas negociaciones y en vísperas de la cumbre europea, que ha respaldado el documento sellado entre las partes.

"Es ahora el momento que esta gran Cámara de los Comunes se una y creo que la gente en casa tiene esperanza y espera (que apoye el acuerdo)", puntualizó el líder conservador.

"La cámara no necesita que le recuerden que este es el segundo acuerdo (del "brexit") y la cuarta votación, tres años y medio después de que el país votó a favor del 'brexit", agregó.

Además, Johnson consideró que otra prórroga del "brexit" -se pidieron dos- sería "inútil, costosa y profundamente corrosiva para (contar con) la confianza de la población".

Desde el referéndum de junio de 2016, "las amistades se tensaron, las familias se dividieron y la atención de esta cámara estuvo consumida por un solo problema, que a veces sintió no poder resolverlo", subrayó el primer ministro.

"Pero espero que este sea el momento en el que finalmente podamos resolver (el "brexit")", insistió.

El primer ministro firmó el acuerdo con la UE después de superar las diferencias sobre cómo evitar una frontera fija entre las dos Irlandas a fin de no perjudicar el proceso de paz norirlandés.

Johnson, que llegó al poder el pasado julio en sustitución de la también conservadora Theresa May, trabajó ayer y esta mañana para convencer a los diputados a que voten a favor de su acuerdo, pero el "premier" está ante una difícil situación dado que no tiene mayoría parlamentaria y sus socios norirlandeses del Partido Democrático Unionista (DUP) han adelantado que votarán en contra.

El primer ministro necesitará 320 votos para sacar adelante su acuerdo del "brexit" pero apenas cuenta con 288 después de que recientemente expulsara a más de 20 diputados "tories" por ir en contra de una retirada de la UE sin acuerdo.



El anterior pacto negociado por la exprimera ministra Theresa May fue rechazado tres veces por la Cámara de los Comunes y el Reino Unido -que tenía la fecha original de salida de la UE para el pasado 29 de marzo- se vio obligado a solicitar dos prórrogas -hasta abril y después hasta finales de este octubre-.

