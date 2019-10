Corbyn dice que "no se puede engañar" a los diputados con el acuerdo del 'brexit '

Actualizada 19/10/2019 a las 11:36

El líder laborista británico, Jeremy Corbyn, criticó en duro términos el acuerdo del "brexit" negociado por el primer ministro, Boris Johnson, y aseguró que "no se puede engañar" a los diputados para que lo respalden.



"No se puede confiar en este Gobierno (conservador) y no se puede engañar a estos escaños", dijo Corbyn en la sesión extraordinaria del Parlamento de Westminster que votará este sábado por la tarde el pacto de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea (UE).



El líder de la primera formación de la oposición aseguró que el nuevo documento es peor que el negociado por su predecesora, la conservadora Theresa May, porque pone en peligro "miles de puestos de trabajo británicos" y puede perjudicar el medioambiente.



"Votar hoy por el acuerdo no pondrá fin al brexit. No aportará certeza y la población debería tener la decisión final. No vamos a apoyar este acuerdo", agregó el político izquierdista, favorable a que los británicos puedan decidir si aceptan el documento.



"No es un buen acuerdo para nuestro país y las futuras generaciones sentirán el impacto, debería ser rechazado hoy por esta cámara. Yo también entiendo totalmente la frustración y la fatiga en todo el país y en esta cámara, pero simplemente no podemos votar a favor de un acuerdo que es incluso peor que el que esta cámara rechazó tres veces", resaltó el líder de la oposición.



"Miles de empleos británicos -dijo- dependen de un sector industrial fuerte y un fuerte sector industrial necesita mercados con unas cadenas de suministro fluidas en toda la Unión Europea".



Para Corbyn, un apoyo al pacto del "brexit" será "votar por el recorte del sector industrial en todo el país. Este acuerdo llevará inevitablemente a un acuerdo comercial de (presidente de EE UU Donald) Trump", lo que supondría, según él, a abandonar protecciones en materia medioambiental y de derechos de los trabajadores.



Antes de la intervención de Corbyn, Johnson pidió a los Comunes que voten a favor del acuerdo porque ha llegado "finalmente el momento" de resolver la retirada del Reino Unido de la UE.



Durante la sesión extraordinaria, Johnson afirmó es hora de "unir al país" y de "construir una nueva relación" con el bloque europeo.



Londres y Bruselas llegaron el jueves -día 17- a un pacto sobre la retirada del Reino Unido de la UE después de intensas y maratonianas negociaciones y en vísperas de la cumbre europea, que ha respaldado el documento sellado entre las partes.



El anterior pacto negociado por Theresa May fue rechazado tres veces por la Cámara de los Comunes y el Reino Unido -que tenía la fecha original de salida de la UE para el pasado 29 de marzo- se vio obligado a solicitar dos prórrogas -hasta abril y después hasta finales de este octubre-.

