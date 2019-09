La CE confirma que ha recibido "documentos" de Londres sobre la frontera irlandesa

Actualizada 19/09/2019 a las 15:25

La Comisión Europea (CE) confirmó este jueves que ha recibido "documentos" del Reino Unido con ideas para evitar una frontera física en Irlanda, cuestión que amenaza con provocar un "brexit" sin acuerdo porque Londres rechaza la solución de emergencia incluida en el pacto negociado con la Unión Europea.



Bruselas también adelantó que este viernes se reunirán el negociador jefe de la UE para la retirada británica, Michel Barnier, y el ministro del Reino Unido para la salida del club comunitario, Stephen Barclay.



"Con respecto a propuestas escritas, lo que puedo confirmar es que hemos recibido documentos del Reino Unido y, sobre esta base, tendremos discusiones técnicas hoy y mañana sobre algunos aspectos relativos a aduanas, bienes manufacturados y normas sanitarias y fitosanitarias", declaró la portavoz del Ejecutivo comunitario Mina Andreeva durante la rueda de prensa diaria de la institución.



El acuerdo de retirada negociado entre Londres y Bruselas aún no ha sido aprobado en el Parlamento de Westminster porque numerosos diputados británicos se oponen a la salvaguarda incluida en ese documento y que pretende evitar una frontera física entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte.



Esa solución de emergencia contempla que Irlanda del Norte quede alineada con algunas normas comunitarias si Londres y la UE no llegan a un acuerdo sobre la futura relación comercial después de un periodo de transición, una situación inaceptable para numerosos políticos del Reino Unido, entre ellos, el recientemente elegido primer ministro, Boris Johnson.



En ese contexto, la Unión Europea ha insistido en que Londres presente propuestas alternativas que eviten la aparición de una frontera física en Irlanda.



Preguntada hoy por si los "documentos" que el Reino Unido ha enviado a Bruselas son las "propuestas" que el club comunitario esperaba, la portavoz insistió en que son "documentos".



"Hasta que los hayamos analizado en detalle no los caracterizaré más allá de decir que son documentos", subrayó.



Fuentes británicas señalaron que en las últimas semanas se han mantenido discusiones "detalladas" con el equipo negociador de la UE y que ahora "se han compartido por escrito una serie de documentos oficiosos técnicos y confidenciales que reflejan las ideas que el Reino Unido ha estado planteando".



"Presentaremos soluciones formales por escrito cuando estemos preparados, no de acuerdo con una fecha límite artificial, y cuando la UE tenga claro que se comprometerá de forma constructiva sobre ellas como una sustitución de la salvaguarda", añadieron.



Sobre el encuentro del viernes entre Barnier y Barclay, fuentes comunitarias adelantaron que está previsto a última hora de la mañana.



La portavoz de la Comisión también informó de que el presidente de la CE, Jean-Claude Juncker, y el "premier" británico, Boris Johnson, hablaron el miércoles por teléfono, tras su encuentro del lunes en Luxemburgo y después del debate sobre el "brexit" este miércoles en el pleno de la Eurocámara.



"Juncker reiteró lo que dijo en el Parlamento Europeo ayer, principalmente, que un acuerdo es deseable y aún posible", comentó Andreeva, a pesar de que la salida del Reino Unido está fijada para el próximo 31 de octubre.



Juncker transmitió a Johnson que su reunión del lunes fue "amistosa, constructiva y, en parte, positiva", según trascendió tras la reunión.



La portavoz también recalcó que "todos los días cuentan" para lograr un acuerdo, pero resaltó que la cumbre europea de los próximos 17 y 18 de octubre está marcada en el calendario comunitario.



"Para preparar de forma adecuada una cumbre europea, cuanto antes hagamos progresos, mejor", apuntó, y dijo, en cualquier caso, que los Veintisiete están "totalmente preparados" para un "brexit" duro.

