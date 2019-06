Heridos 25 agentes en una protesta en Memphis tras la muerte de un hombre negro a manos de la Policía

Actualizada 14/06/2019 a las 08:59

Al menos 25 miembros de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos han resultado heridos este jueves en los disturbios en la ciudad de Memphis después de que un agente matara a un hombre negro durante un intento de arresto.



El alcalde de Memphis, Jim Strickland, ha señalado que seis de los agentes han tenido que ser hospitalizados después de que varios manifestantes hayan lanzado piedras y ladrillos contra las fuerzas de seguridad. Entre los heridos hay dos periodistas.



Los incidentes han tenido lugar un día después de la muerte de Brandon Webber, de 20 años, cuando varios policías intentaron arrestarle frente a su vivienda, según ha informado la cadena de televisión estadounidense CNN.



Las autoridades estadounidenses han resaltado que el hombre "empotró varias veces su vehículo contra los coches de la Policía antes de salir portando un arma".



"Los oficiales abrieron fuego y alcanzaron al individuo, matándole. Ningún agente resultó herido", han agregado. Webber ya había sido arrestado cinco veces en el pasado por infracciones de tráfico y posesión de drogas.



En un vídeo publicado en directo por Webber en Facebook poco antes del suceso, el joven aparecía cantando y fumando lo que parecía marihuana. En el mismo, se asoma por la ventanilla y dice haber visto a policías, antes de agregar que "tendrían que matarle".



Por el momento no está claro si los incidentes de este jueves se han saldado con heridos entre los manifestantes o con detenidos. En la protesta han participado cerca de 300 personas, según la agencia de noticias Reuters.



El padre del joven, Sonny Webber, ha acusado al Cuerpo de Alguaciles de matar a su hijo. "Acababa de tener a su primera hija hace unas semanas", ha señalado. Webber tenía además un hijo de dos años.



El abogado del distrito del condado de DeSoto, John Champion, ha defendido las acciones de los agentes federales. Se sospecha que Webber había disparado a un hombre para robar su vehículo.



"Era un delincuente violento que obviamente no quería ir a la cárcel. Y los agentes terminaron, por lo que sé, haciendo lo que tenían que hacer, no solo para protegerse a sí mismos sino también para proteger a otras personas en el vecindario", ha indicado Champion, según ha recogido Reuters. "Es obvio que no apreciaba el valor de la vida humana", ha aseverado.



Champion ha detallado que Webber disparó a la víctima hasta cinco veces después de que dos hombres robaran el vehículo y luego huyeron con el mismo. Fue en el mismo coche en el que los agentes federales encontraron a Webber.



La víctima no ha sido identificada públicamente. Es un residente de la ciudad de Hernando, que se encuentra en el sur de Memphis, y permanece hospitalizado.

Selección DN+