Corea del Norte lanza varios proyectiles de corto alcance hacia el Mar de Japón

Actualizada 04/05/2019 a las 13:35

Corea del Norte ha lanzado este sábado un aluvión de proyectiles de corto alcance no identificados hacia el Mar de Japón, según ha informado el Jefe de Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur que ha sido citado por la agencia de noticias local Yonhap.



"Corea del Norte ha disparado una andanada de proyectiles sin identificar desde la ciudad costera de Wonsan hacia el Mar de Japón entre las 9.06 (hora local) y las 9.27 de ese sábado", han señalado en un comunicado oficial.



"Lo que Corea del Norte ha lanzado esta vez no es un misil balístico", ha aclarado un oficial militar.



Las autoridades surcoreanas y estadounidenses "están analizando los detalles de estos misiles que han volado entre 70 a 200 kilómetros", han añadido. Este lanzamiento se produce 17 meses después de que Corea del Norte lanzase el misil intercontinental Hwasong-15 en noviembre de 2017.



El líder norcoreano, Kim Jong Un, prometió no probar más armas nucleares; sin embargo, el país ha realizado pruebas de otro tipo de armas desde entonces.



"También parece claro que Corea del Norte está enfadada por lo que parece ser una falta de flexibilidad en la posición del Gobierno de Trump sobre la mitigación de las sanciones, apegándose a una política de 'máxima presión'", ha señalado el investigador Harry Kazianis.



Los líderes de Estados Unidos y de Corea del Norte, Donald Trump y Kim Jong Un, han celebrado dos cumbres en 2018 y en 2019 para tratar de alcanzar acuerdos en materia de desnuclearización pero los encuentros no han logrado compromisos concretos y el diálogo entre los gobiernos se mantiene sin que haya una perspectiva clara para cerrar un pacto.

