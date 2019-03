El Parlamento británico arrebata a May el control del Bréxit

Actualizada 26/03/2019 a las 09:58

La Cámara de los Comunes asumirá este miércoles el control del proceso parlamentario del Bréxit con una serie de "votos indicativos" para conocer las opciones que pueda tener el Reino Unido sobre su salida de la Unión Europea (UE).



Estos votos se celebrarán después de que los Comunes aprobasen el lunes por la noche una enmienda destinada a dar a los diputados más voz a la hora de exponer los planes alternativos del Bréxit, dado que el acuerdo negociado por la primera ministra británica, Theresa May, fue rechazado dos veces -una enero y otra este marzo-.



El apoyo de la Cámara Baja a la cláusula supone un duro golpe para la "premier" al debilitar su autoridad como jefa del Ejecutivo, pero que ha prosperado ante la grave crisis por la que atraviesa el Reino Unido sobre su retirada del bloque europeo.



¿Qué son los votos indicativos?

Estos votos le dan a los diputados la oportunidad de votar sobre diferentes opciones en relación con una cuestión en particular, en este caso el Bréxit, y determinar cuál de ellas cuenta con el apoyo mayoritario de la Cámara de los Comunes.



¿Quién los ha propuesto?

La enmienda fue propuesta por los diputados conservadores Oliver Letwin y Dominic Grieve y el laborista Hilary Benn.



¿Quiénes la han apoyado?

La enmienda fue aprobada por 329 votos a favor y 302 en contra, con una mayoría de 27. Tres secretarios de Estado -Richard Harrington (Empresa), Alistair Burt (Exteriores) y Steve Brine (Sanidad)- presentaron el lunes su dimisión para poder votar a favor de la cláusula y no con el Gobierno.



¿Qué votarán el miércoles los diputados?

Aún no hay una lista de opciones, pero pueden incluir el acuerdo negociado por la primera ministra, una salida sin pacto, un acuerdo de libre comercio, un plan laborista de unión aduanera, la suspensión del Artículo 50 del Tratado de Lisboa (que notifica la retirada de un país comunitario de la UE) o un segundo referéndum.



¿Por qué los diputados no votaron antes sobre estas opciones?

Los diputados han votado enmiendas pero siempre a mociones del Gobierno sobre el acuerdo de retirada. En esta ocasión serán los mismos diputados los que presenten las opciones a votar.



¿Cuánto tiempo requerirán estos votos "indicativos"?

Aún no está claro. No obstante, Oliver Letwin ha indicado que este proceso puede llevar varios días. Está previsto que empiece este miércoles sobre las 14.00 GMT, después de la sesión semanal de preguntas a la primera ministra en los Comunes.



¿Cuál es la posición del Gobierno?

El Gobierno "tory" ya ha indicado que este proceso crea un precedente "peligroso" e "impredecible" y ha recalcado que las opciones que voten los diputados podrían no concretarse en la práctica en la negociación con Bruselas.

"El Gobierno seguirá pidiendo realismo. Cualquiera de la opciones consideradas deben poder materializarse en las negociaciones con la UE", ha señalado un portavoz del ministerio del Bréxit.



¿Cuánto tiempo hay para resolver la crisis?

El Reino Unido tiene de plazo hasta el 12 de abril para aportar a la UE un plan alternativo sobre su salida del bloque europeo y hasta el 22 de mayo si los Comunes aprueban el acuerdo de May.

Si el Reino Unido no presenta un proyecto alternativo concreto sobre su "divorcio" de la UE, entonces saldrá del club comunitario sin acuerdo este 12 de abril.

