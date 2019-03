May pide a la UE una prórroga del Brexit hasta el 30 de junio

Actualizada 20/03/2019 a las 13:44

La primera ministra británica, Theresa May, ha solicitado formalmente una prórroga del Brexit hasta el próximo 30 de julio en una carta remitida este miércoles al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.



"Escribo para informar al Consejo Europeo de que Reino Unido solicita una extensión al periodo del artículo 50" del Tratado de Lisboa, reza la misiva de May publicada por el Gobierno británico.



"La política del Gobierno británico continúa siendo dejar la UE de una manera ordenada de acuerdo con el Tratado de Retirada y la declaración política acordados en noviembre" y en virtud a las garantías adicionales pactadas con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, el pasado 11 de marzo, ha precisado.



"Estoy agradecida por la oportunidad de exponer esta posición a nuestros colegas el jueves", ha indicado la 'premier', en referencia a la cumbre que se celebrará en Bruselas.



En una intervención simultánea en la Cámara de los Comunes, May ha señalado que "el Gobierno pretende presentar propuestas para una tercera votación significativa". "Si esa votación se supera, la extensión dará la Cámara de los Comunes tiempo para considerar el Tratado de Retirada. Si no ocurre, la Cámara tendrá que decidir cómo proceder", ha advertido, según Reuters.

