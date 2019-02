Trump avisa a Maduro de que tiene "plan B, C, D, E y F" para Venezuela si no abandona el poder

Actualizada 14/02/2019 a las 17:01

Mientras el presidente "encargado" de Venezuela Juan Guaidó aprieta las tuercas al régimen de Nicolás Maduro de la mano del presidente estadounidense Donald Trump, éste último ha advertido al líder chavista que tiene "plan B, C, D, E y F" para hacer frente a la situación en el país en caso de que el mandatario no abandone el poder. El Parlamento de mayoría opositora designó este miércoles una nueva directiva para Citgo, la filial en EE UU de la petrolera venezolana PDVSA como parte de la estrategia de asfixiar al Gobierno después de que Washington congelara las cuentas y los activos de Venezuela, cuyo control encargó a Guaidó pero que supone la principal fuente de financiación del Ejecutivo de Maduro.



Caracas cifra en 30.000 millones de dólares el daño a la economía local por la decisión de Estados Unidos. Lo cierto es que PDVSA es el pilar de la economía venezolana y llegó a ser una de las cinco mayores petroleras del mundo, aunque actualmente ha colapsada en parte por la caída de la producción, la corrupción, la falta de inversión o las sanciones estadounidenses. En paralelo a las medidas adoptadas por la Asamblea Nacional de Venezuela, el magnate estadounidense se reunió con su homólogo colombiano Iván Duque para debatir sobre la crisis institucional y humanitaria que atraviesa el país caribeño.



Maduro, por su parte, calificó en encuentro de los dos líderes como "un festín de odio contra Venezuela" y sigue bloqueando la entrada de toneladas de ayuda humanitaria argumentando, según fuentes de su Gobierno, que la ayuda brindada por Estados Unidos "está envenenada" y "es cancerígena". El mandatario venezolano también ha calificado las declaraciones de los presidentes de Estados Unidos y Colombia de "ruines". "En vez de hablar de la cocaína que se produce en Colombia y que infecta y destruye la juventud estadounidense, Donald Trump calla la cocaína y el tráfico de drogas que va desde Colombia y solo habla de Venezuela", ha destacado.



Maduro ha asegurado además que Estados Unidos ha vuelto a amenazar a Venezuela con una invasión militar y ha recalcado que "pretende chantajear al mundo entero para que se pliegue a sus planes guerreristas". En este sentido, el magnate neoyorquino ha resaltado que "hay una serie de soluciones, varias opciones diferentes. Analizamos todas las opciones", ha dicho, tras ser preguntado sobre si considera una opción militar en el país sudamericano.



Asimismo, ha recalcado que "nunca ha hablado" sobre la posibilidad de enviar tropas a Colombia. Tras ello, ha resaltado que tiene "gran flexibilidad" y que "hay muchos planes". "Probablemente tengo más flexibilidad que ningún otro hombre que ha estado en esta oficina", ha dicho, en referencia a la Presidencia del país norteamericano. "Ahora mismo estamos en un periodo increíble. Vi el tremendo número de personas (que se manifestó) ayer a favor del presidente autoproclamado, Juan Guaidó", ha subrayado Trump, quien ha dicho además que "están pasando muchas cosas en Venezuela que la gente no sabe".



"Hay mucho apoyo para lo que estamos haciendo y para la gente con la que estamos hablando. Mucho apoyo. Un apoyo tremendo", ha resaltado, sin entrar en detalles, antes de reiterar su "gran respeto" por "el hombre al que la mayoría de la gente considera el presidente real de Venezuela", en referencia a Guaidó. Así, ha dicho que el presidente de la Asamblea Nacional es "muy valiente", al tiempo que ha añadido que "cree que va a funcionar muy bien". Trump ha señalado además que "en algunos casos" la ayuda humanitaria destinada al país "está entrando" en Venezuela, a pesar de la negativa del Gobierno de Maduro a aceptarla.



"Bloquearon una de las brigadas, pero no han podido bloquear las otras", ha dicho. "Creo que (Maduro) está cometiendo un error terrible al no permitir que eso pase (la ayuda humanitaria). Muestra algunas cosas malas", ha argumentado, antes de recalcar que Estados Unidos "intenta entregar comida a gente que está muriendo de hambre".



"Hay gente muriéndose de hambre en Venezuela, y eso muestra lo que puede pasar con el Gobierno equivocado. Si tienes el Gobierno equivocado, pasan cosas malas", ha argüido, al tiempo que ha apuntado que Washington está enviando "una cantidad tremenda de comida y otras cosas, suministros". Por su parte, el presidente de Colombia, Iván Duque, ha dicho que impedir la entrada de alimentos y medicinas a Venezuela para aliviar la crisis humanitaria que sufren miles de personas es un crimen de lesa humanidad por parte del mandatario venezolano.



Guaidó, quien el 23 de enero se autoproclamó "presidente encargado" de Venezuela, anunció el martes que el próximo 23 de febrero "será el día que ingrese la ayuda humanitaria" en la nación caribeña, para lo cual pidió nuevamente la complicidad de los militares. "El 23 de febrero será el día que ingrese la ayuda humanitaria en Venezuela", dijo el líder opositor desde la Avenida Francisco de Miranda de Caracas, en el contexto de una nueva movilización contra el Gobierno de Maduro que sumó a miles de manifestantes en las calles de la capital, Caracas. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, uno de los pocos de Latinoamérica que no ha reconocido a Guaidó, ha reclamado que la ayuda humanitaria no se mezcle con asuntos políticos.



"AYUDA ENVENENADA Y CANCERÍGENA"



Apenas unas horas antes, el gobierno de Maduro, por boca de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, dijo que la ayuda enviada por Estados Unidos está "envenenada" e incluso puede provocar enfermedades como el cáncer, última excusa para no dejar que entren toneladas de medicamentos y comida. "Esa ayuda humanitaria viene contaminada y envenenada, es cancerígena, así lo han mostrado distintos estudios científicos de comida desechada de Estados Unidos, que busca a través de químicos envenenar a nuestra población", ha sostenido Rodríguez al término de una reunión de trabajo con gobernadores 'chavistas' con vistas a definir una agenda para la producción de alimentos.



La vicepresidenta se ha referido a un estudio realizado por el Centro Nacional para la Información Biotecnológica (NCBI), adscrito a la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, según el cual las comidas deshidratadas como las que ha enviado Washington a Colombia para hacerlas llegar a Venezuela presentan dióxido de azufre, lo cual puede provocar dolores de estómago, erupciones en la piel y ataques de asma en personas que la padecen. Asimismo, se detectó también rastros de acrilamida, una sustancia que causa de daños neurológicos entre trabajadores que usan polímeros de acrilamida.



El próximo lunes, Trump, dará un discurso sobre Venezuela en Miami y expresará su apoyo al opositor Juan Guaidó, quien se autoproclamó "presidente encargado" del país, según ha informado un funcionario de la Casa Blanca. Trump, quien planea pasar este fin de semana en Florida, hablará sobre Venezuela y "los peligros del socialismo" en la Universidad

Selección DN+