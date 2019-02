Maduro jura defender a Venezuela de la misma forma que Guaidó

Actualizada 02/02/2019 a las 22:44

El gobernante venezolano, Nicolás Maduro, juró este sábado, cuando se cumplen 20 años de revolución bolivariana, "defender la patria" igual que lo hizo hace poco más de diez días el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, cuando anunció que asumía las competencias del Ejecutivo como presidente encargado.



Tanto Maduro como Guaidó encabezaron sendas manifestaciones en Caracas y desde sus bastiones prometieron hacerse cargo del país que hoy enfrenta una severa crisis económica, política y social sin precedentes.



"Juro, a 20 años de la revolución bolivariana, defender nuestra amada patria, mantener la unión cívico militar, derrotar el intervencionismo imperialista", dijo Maduro ante miles de simpatizantes desde el oeste de Caracas.



El líder chavista, que ha interpretado la acción de Guaidó como un golpe de Estado que se planificó en Washington, se dirigió al gobernante estadounidense, Donald Trump, para asegurarle que él es el único presidente de Venezuela y que se mantendrá en el poder "todos los días".



La declaración responde a portavoces de EE.UU. que le han pedido a Maduro que se aparte del poder, pues solo reconocen a Guaidó como presidente de Venezuela y han adoptado el argumento del Parlamento venezolano que considera que el chavista "usurpa" la Presidencia tras unas elecciones "fraudulentas".



Dijo que el vicepresidente de EE.UU., Mike Pence; el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo; y John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de Trump, son "halcones de guerra" que "están obsesionados con Venezuela" y "tienen engañado" al gobernante estadounidense al decirle que en el país caribeño manda la oposición.



Te puede interesar





"A usted lo tienen engañado ¿y usted qué se cree? ¿el emperador del mundo? ¿cree que Venezuela se va a rendir y va a obedecer sus órdenes?, pues sépalo, Venezuela no se rinde, Venezuela sigue adelante", dijo.



Condenó que el Gobierno "imperialista" de Donald Trump en su "plan macabro" haya anunciado que está en contra de un posible diálogo político en Venezuela y criticó a la oposición política por supuestamente dejarse "mandar" desde Washington por Pompeo, Pence y Bolton.

Reiteró que quiere diálogo y agradeció nuevamente a México, Uruguay, Bolivia y a la Comunidad del Caribe (Caricom) por dar los pasos hacia esas conversaciones entre venezolanos.



Guaidó, sin embargo, ha dejado claro que solo irá a un diálogo con el chavismo bajo la condición de que Maduro deje de "usurpar" la Presidencia, se abra paso a un gobierno de transición y se celebren "elecciones libres".



El llamamiento al diálogo por parte de Maduro contrasta con su apoyo a una supuesta iniciativa del foro chavista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de "adelantar" las elecciones parlamentarias para este año y "legitimar" así al Parlamento que controla la oposición con una mayoría contundente.



Te puede interesar





Dijo que esta "salida constitucional" a lo que considera una crisis del Legislativo le parece "extraordinaria, democrática, libre" y aseguró que puede hacerse "consensuada en una mesa de dialogo con la oposición".



Guaidó, por su parte, se dirigió a miles de seguidores en el este de Caracas y anunció que se conformó una "coalición de ayuda humanitaria" con centros de acopio desde Cúcuta (Colombia) y Brasil, así como desde una isla del caribe que no precisó.



"Hay entre 250.000 y 300.000 venezolanos en riesgo de muerte", dijo en la manifestación que se convocó en rechazo a Maduro y en respaldo al reconocimiento del Parlamento Europeo a Guaidó.



En este acto el jefe del Parlamento también convocó a una manifestación para el próximo 12 de febrero y pidió a los soldados venezolanos que expulsen a la guerrilla colombiana ELN de la frontera entre los dos países, pues es su "rol" garantizar la seguridad del país.



"No solo es ponerse del lado de la Constitución, soldado de la patria. No, es tu rol en la reconstrucción de Venezuela, en ejercer soberanía, en expulsar al ELN de frontera venezolana, en generar gobernabilidad, soberanía, seguridad", dijo Guaidó desde la tarima en que se dirigió a miles de simpatizantes.



"Les estamos diciendo que tienen un rol en la reconstrucción de Venezuela", insistió Guaidó, quien ha sido reconocido por una treintena de países como presidente interino de Venezuela, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Brasil, Colombia e Israel, así como el Parlamento Europeo.



Guaidó también se refirió al reconocimiento como presidente encargado de Venezuela que le ha dado un general de división de la Aviación, Francisco Esteban Yánez Rodríguez, y dijo que no tiene dudas de que el gesto que ha tenido el militar "lo repetirán muchos funcionarios y muchos militares muy pronto".

Selección DN+