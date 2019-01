EE UU advierte de represalias si hay violencia contra la oposición en Venezuela

Actualizada 27/01/2019 a las 22:44

El asesor de seguridad nacional de EE UU, John Bolton, advirtió este domingo de que la Casa Blanca adoptará una "respuesta significativa" si percibe "violencia e intimidación" contra la oposición venezolana o el personal diplomático estadounidense en Caracas.

"Cualquier (acto de) violencia e intimidación contra el personal diplomático estadounidense, el líder democrático de Venezuela, Juan Guiado (sic), o la Asamblea Nacional representaría un grave asalto a la legalidad y estará seguido de una respuesta significativa", dijo Bolton en su cuenta de Twitter.

Any violence and intimidation against U.S. diplomatic personnel, Venezuela’s democratic leader, Juan Guiado, or the National Assembly itself would represent a grave assault on the rule of law and will be met with a significant response. 2/2 — John Bolton (@AmbJohnBolton) 27 de enero de 2019

El asesor del presidente estadounidense, Donald Trump, también escribió que "el apoyo de Cuba y su control sobre la seguridad (del presidente venezolano, Nicolás) Maduro y las fuerzas paramilitares son bien conocidos", en una aparente advertencia también al Gobierno cubano.

En un tuit posterior, Bolton aseguró que Estados Unidos "está ayudando a recuperar un futuro brillante para Venezuela".

Cuba’s support and control over Maduro’s security and paramilitary forces are well known. 1/2 — John Bolton (@AmbJohnBolton) 27 de enero de 2019

"Estamos aquí para urgir a todas las naciones a apoyar las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano en su intento de liberarse del Estado mafioso e ilegítimo del expresidente Maduro", añadió.

The United States is helping to recover a bright future for Venezuela. We’re here to urge all nations to support the democratic aspirations of the Venezuelan people as they try to free themselves from former president Maduro’s illegitimate mafia state. https://t.co/v0BSNsTj96 — John Bolton (@AmbJohnBolton) 27 de enero de 2019

Trump reconoció esta semana como gobernante legítimo de Venezuela al jefe de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) venezolana, Juan Guaidó, quien se autoproclamó presidente interino.

El mandatario estadounidense ha advertido de que "todas las opciones están sobre la mesa" para responder en caso de que el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, no acepte entregar el poder a Guaidó.

La Casa Blanca ha advertido de que hasta ahora "apenas ha rozado la superficie" de lo que podría hacer, en cuanto a las sanciones contra Maduro, y no ha descartado que pueda golpear las exportaciones de petróleo del país andino.

Trump tampoco ha descartado nunca la posibilidad de una acción militar en Venezuela, aunque el senador republicano Marco Rubio, muy influyente en las deliberaciones de la Casa Blanca sobre el país caribeño, aseguró este domingo en una entrevista con la cadena NBC que no sabe de "nadie" que esté abogando por esa vía.

El Departamento de Estado ordenó el pasado jueves la salida de Venezuela del personal no esencial de su embajada en Caracas y los familiares de los diplomáticos estadounidenses en el país.

Una fuente del Departamento de Estado dijo este domingo a Efe que se tomó esa decisión debido a "la situación de seguridad en Venezuela", y no como respuesta a la orden de Maduro, quien anunció la ruptura de relaciones con Washington y dio 72 horas a los diplomáticos estadounidenses para abandonar el país.

"No tenemos ningún plan de cerrar la embajada" en Caracas, aseguró la citada fuente, que pidió el anonimato.

